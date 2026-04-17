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Una pelea entre presos de la Comisaría 9a terminó con uno de ellos en el hospital

El herido tiene 25 años y sufrió golpes y excoriaciones en el rostro. El agresor tiene 42 años. Todo pasó en una celda de la seccional de barrio Los Hornos.

Todo ocurrió en una celda de la Comisaría 9a. Novena. Seccional. Novena. Foto: ArchivoTodo ocurrió en una celda de la Comisaría 9a. Novena. Seccional. Novena. Foto: Archivo
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Una violenta pelea se desató en el interior de la Comisaría 9a de la ciudad de Santa Fe durante la noche de este jueves y uno de los involucrados sufrió importantes lesiones en su cara.

Según trascendió, los policías que estaban de turno de la seccional de barrio Los Hornos (en la esquina que forman la avenida Facundo Zuviría y la calle Fray Mamerto Esquiú) escucharon un disturbio en el sector de las celdas y cuando fueron al lugar vieron que dos internos estaban luchando.

Herido

Luego de controlar la situación, los uniformados trasladaron a uno de los reclusos hasta la oficina de Medicina Legal, donde un profesional constató los golpes que había recibido en el rostro.

Este muchacho, de 25 años, debió ser trasladado al Hospital Iturraspe, donde recibió curaciones y varios puntos de sutura. Además, se le practicaron distintos estudios para descartar complicaciones de salud. Finalmente, fue dado de alta.

Este joven decidió no instar a la acción penal contra el agresor, un hombre de 42 años.

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