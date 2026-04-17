La falsa psicóloga María Paz L. recuperó la libertad este viernes, pasado el mediodía, luego de que Fiscalía y defensa acordaran medidas alternativas a la prisión preventiva, en una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe.
La psicóloga trucha recuperó la libertad con restricciones
Fiscalía y defensa acordaron este viernes la medida no privativa de la libertad, bajo promesa de no volver a ejercer actividades vinculadas al Arte de Curar. Además, se le fijó una fianza de $ 10.000.000.
El juez penal Nicolás Falkenberg dispuso “la inmediata libertad” para la mujer de 37 años, a quien le impuso una serie de “restricciones”, también consensuadas previamente por las partes.
María Paz L. ingresó esposada y vestida de negro a la Sala Nº 7 del subsuelo de los tribunales locales, donde la aguardaban sus abogados defensores Néstor Oroño y Antonela Cardozo.
Ampliación imputativa
Acto seguido, la fiscal de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresin, amplió la atribución imputativa, especificando el monto por el cual habría sido estafado uno de los centros de día donde la imputada prestó servicios durante dos años.
Según le fuera atribuido este jueves, María Paz L. habría cometido cuatro hechos de estafa, asociadas al ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Una de ellas se remonta al 2022 y hasta el 4 de marzo de 2024, cuando prestó servicios en el Centro de día San Juan SRL de la ciudad de Santo Tomé.
Tal como consta en la carpeta judicial, el perjuicio constatado alcanza los $ 498.392; el cual sumado a los otros tres casos ya atribuidos hacen un total de $ 11.210.938.
Las restantes víctimas acreditadas hasta el momento fueron:
-Centro de día Aires de Vida -Santo Tomé-, donde María Paz L. trabajó entre el 15 de mayo de 2023 y el 13 de abril de 2026. Con una facturación constatada de $ 3.912.000 -entre junio 2025 y abril del 2026-.
-Geriátrico Casa de Mayores de la Asociación Mutual Jerárquico Salud, entre marzo de 2023 y hasta el 24 de septiembre de 2025, por un total de $ 6.200.546.
-Una adolescente de 16 años y su madre, a la primera de las cuales brindó sesiones particulares entre el 20 de mayo de 2025 hasta el 25 de noviembre de 2025, por un monto total de $ 600.000.
Además de la autoría de los delitos de “estafa” en cuatro oportunidades, la falsa psicóloga fue imputada por “uso de documento falso”, “usurpación de título y arrogación de títulos profesionales” y “ejercicio ilegal del arte de curar”.
Denuncia del Colegio
Tal como lo adelantara la fiscal Peresin, “la investigación penal se inició a partir de que las autoridades del Colegio de Psicólogos detectaron las conductas irregulares de la imputada y lo informaron a través del sistema de denuncias online del MPA”.
La oficina de prensa del MPA informó recientemente que “una vez que reunimos las evidencias en las que se basa la atribución delictiva”, la fiscal solicitó la detención de la imputada.
En tal sentido, destaca que “la privación de la libertad se concretó el lunes pasado en un centro de día en Santo Tomé”, y añadió que “cuando llegaron los agentes policiales a cargo del operativo, ella estaba desarrollando actividades como psicóloga”.
Tras cinco días alojada en un centro carcelario, María Paz L. obtuvo la libertad bajo alternativas, las cuales fueron enumeradas por la fiscal Peresin y a propuesta de las partes.
Medidas alternativas
A partir de ahora la acusada deberá fijar domicilio; designar a su padre como guardador; presentarse a firmar cada 15 días ante el MPA; y cubrir una caución por $ 10.000.000.
También se le impusieron una serie de prohibiciones que le impiden acercarse a los sitios donde prestó servicios y a los denunciantes o damnificados; así como una prohibición terminante para ejercer cualquier actividad vinculada al Arte de Curar.
La psicóloga trucha fue detenida el lunes 13 de abril por efectivos de la Unidad de Complejas 1 de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, quienes la encontraron mientras “trabajaba” en un centro de día de la ciudad de Santo Tomé.