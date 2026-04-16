La falsa psicóloga arrestada esta semana en la ciudad de Santo Tomé fue imputada este jueves en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.
Acusaron formalmente a la psicóloga “trucha”
En audiencia imputativa, la fiscalía le atribuyó el ejercicio ilegal de la profesión, la utilización de documento falso en reiteradas ocasiones y la usurpación de título, entre otros delitos.
La mujer, que tiene 37 años, fue acusada formalmente de ser autora de los siguientes delitos: uso de documento falso en reiteradas oportunidades, usurpación de titulo y arrogación de títulos profesionales en reiteradas oportunidades, estafas reiteradas y ejercicio ilegal del arte de curar en reiteradas oportunidades; todos ellos en concurso real.
La profesional “trucha” tiene dirección en avenida Aristóbulo del Valle al 3900 de la ciudad de Santo Tomé, pero fue aprehendida días atrás en un centro de día de la vecina Santo Tomé, luego de una investigación liderada por la fiscal Rosana Peresín.
Cuatro materias
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo en la audiencia de este jueves que que “de forma habitual entre 2019 y el lunes pasado –cuando fue detenida–, la imputada se hizo pasar por psicóloga”.
Peresín remarcó que “con ese ejercicio ilegal de la profesión, puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”.
Asimismo, la fiscal detalló que “para simular que estaba habilitada, la mujer investigada mostraba copias de un diploma apócrifo que presuntamente certificaba que en mayo de 2019 ella se había recibido de Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)”, y mencionó que “en realidad, sólo cursó cuatro materias de esa carrera”.
Por otro lado, Peresín refirió que “mediante engaños, la mujer logró que dos centros de día ubicados en Santo Tomé y un geriátrico que funciona en Sauce Viejo le pagaran a cambio de realizar diagnósticos, historias clínicas y acompañamientos psicológicos para los que no tenía las competencias necesarias”.
Al respecto, subrayó que “les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba”.
Estafas
Además, la funcionaria del MPA manifestó que “la imputada también estafó a una adolescente y a su madre que contrataron sus servicios de forma particular entre mayo y noviembre del año pasado”.
Según precisó, “les cobró por sesiones de psicoterapia que les impartió de manera ilegal en la ciudad de Santa Fe”.
En tanto, Peresín mencionó que “la mujer de iniciales MPL a su vez se presentaba en medios digitales como psicóloga especialista en Geriatría, Estética y acompañamiento terapéutico a domicilio para adultos mayores”.
Puntualizó que “promocionaba su actividad a través de redes sociales, así como del sitio web de una red de profesionales en salud mental”.
Sin código
“La investigación penal se inició a partir de que las autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción detectaron las conductas irregulares de la imputada y lo informaron a través del sistema de denuncias online del MPA (mpa.santafe.gov.ar/iris)”, valoró Peresín.
“A fines del año pasado, el geriátrico para el que la mujer de 37 años trabajaba se comunicó con el Colegio para pedir que ‘destraben’ el código QR de un documento que ella había presentado para acreditar su supuesta matrícula”, relató la fiscal.
“Ese método de verificación es ajeno a los colegiados reales, por lo que la consulta motivó la indagación del posible ejercicio ilegal de la profesión”, agregó.
Por otra parte, Peresín señaló que “una vez que reunimos las evidencias en las que se basa la atribución delictiva, solicitamos la detención de la imputada”.
En tal sentido, destacó que “la privación de la libertad se concretó el lunes pasado en un centro de día en Santo Tomé”, y añadió que “cuando llegaron los agentes policiales a cargo del operativo, ella estaba desarrollando actividades como psicóloga”.
Audiencias
La audiencia imputativa fue presidida por el juez Leandro Lazzarini cerca del mediodía de este viernes, en los tribunales santafesinos.
En relación a la situación procesal de la mujer investigada, Peresín informó que “está detenida desde el lunes pasado”, y aclaró que “la audiencia de medidas cautelares se desarrollará este viernes, en horario a confirmar”.