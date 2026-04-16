Una vivienda ubicada en calle JP López al 4300 fue escenario de un episodio que pudo haber terminado en tragedia en medio del temporal de lluvia que afectó a la ciudad. El piso de una de las habitaciones cedió repentinamente y dejó al descubierto un pozo con agua en el que cayó una mujer junto a sus tres hijos menores.
Colapsó el piso de una vivienda y una mujer con sus hijos cayeron al agua servida en Santa Fe
El derrumbe del piso ocurrió de manera repentina durante el temporal. No hubo heridos de gravedad. Las víctimas aseguran que aún no recibieron asistencia de organismos municipales ni provinciales.
Milagrosamente, todos lograron salir por sus propios medios y no hubo que lamentar lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles, en un contexto de intensas precipitaciones que castigaban la zona. Según el testimonio de la propietaria, los primeros indicios del problema se manifestaron con ruidos en el piso de la vivienda.
“Yo estaba acostada con mis nenes. Ya de temprano sentí como que se quebraron mosaicos, pero pensé que era algo propio del desgaste”, relató la mujer. Sin embargo, con el correr del tiempo, la situación se agravó.
"El piso estaba como inflado"
Al levantarse y dirigirse hacia la cocina, advirtió una deformación evidente en el suelo. “El piso estaba como inflado, como una pelota. Se estaba hundiendo”, describió. Ante esa situación, regresó rápidamente hacia la habitación para alertar a sus hijos.
El desenlace fue inmediato y violento. “Alcanzo a decirles que se bajen de la cama y, apenas apoyaron el pie, caímos los cuatro en el pozo”, recordó. La abertura, anegada por el agua de lluvia, se había formado debajo del piso sin señales visibles previas de su magnitud.
Oscuridad, agua y desesperación
En medio de la oscuridad, el agua y la desesperación, la familia logró salir. “No sé cómo hicimos, pero pudimos salir los cuatro”, agregó la mujer, aún conmocionada por lo sucedido.
Tras el episodio, la vivienda quedó con severos daños estructurales, lo que obligó a la familia a permanecer fuera del inmueble en condiciones precarias, en plena lluvia.
Pedido de ayuda
La damnificada aseguró que realizó reiterados pedidos de asistencia tanto a organismos municipales como provinciales, aunque hasta estos momentos no había obtenido respuesta.
La situación expone no sólo la vulnerabilidad estructural de algunas viviendas en sectores urbanos, sino también las dificultades en la respuesta estatal ante emergencias de este tipo.
Mientras tanto, la familia continúa a la espera de una solución que le permita recuperar condiciones mínimas de habitabilidad.