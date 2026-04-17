La Policía de Investigaciones, a través del Departamento Operativo Región 1, llevó adelante cinco allanamientos en el departamento santafesino San Jerónimo, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Allanamientos por microtráfico de drogas en Barrancas e Irigoyen
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre e identificó a dos mujeres. Además, se logró incautar marihuana, cocaína, armas y teléfonos celulares, entre otros elementos.
Las intervenciones se originaron por denuncias anónimas que permitieron corroborar maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo en las localidades de Barrancas e Irigoyen.
Barrancas
En la primera población se concretaron tres allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre cuyas iniciales son C.L.G., de 28 años.
Además se secuestraron 461 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, 2 pistolas de gas comprimido y 4 teléfonos celulares.
Irigoyen
Por otra parte, en la localidad de Irigoyen, se desarrollaron dos irrupciones. Como resultado, dos mujeres mayores resultaron identificadas, quienes quedaron supeditadas a la investigación en curso.
Además, se procedió al secuestro de 1 gramo de cocaína, 4 cigarros compuestos de mariguana, 4 celulares y una tablet.
Las diligencias estuvieron a cargo del juez José Luis García Troiano y del fiscal Julio Lema, del Ministerio Público de la Acusación.