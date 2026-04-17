Un rionegrino fue imputado por el escruche en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, ocurrido en febrero del año pasado.
Imputaron a un rionegrino por un escruche cometido en la ciudad de Santa Fe
El robo fue cometido en febrero del año pasado, cuando los delincuentes se llevaron casi cuatro millones de pesos, dólares y alhajas de oro tras forzar el ingreso a la propiedad.
El fiscal Ignacio Suasnábar atribuyó a Ariel P. la autoría del “robo calificado por efracción”, durante una audiencia presidida por el juez penal Leandro Lazzarini en los tribunales de la capital provincial
El imputado de 33 años y con domicilio fijado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, contó con la representación del abogado defensor Damián Petenatti. Tenía pedido de captura desde el año pasado.
Informes y análisis de videos
Durante la lectura de la atribución delictiva, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló la participación del imputado en un hecho delictivo de gran magnitud, cuya investigación requirió el entrecruzamiento de datos tecnológicos y el análisis de registros fílmicos para dar con la identidad del sospechoso.
Según lo expuesto en la sala de audiencias, Ariel P. no habría actuado solo, sino en compañía de otro hombre cuya identidad aún permanece bajo reserva de investigación mientras se intentan recolectar evidencias que permitan su detención.
Para sustentar la imputación, el MPA presentó una serie de evidencias recolectadas desde el inicio de la causa. Entre ellas se encuentran actas policiales, constancias de daños materiales, y sendos informes vinculados al vehículo utilizado y a los dos investigados.
Escruche
El episodio que motivó la imputación ocurrió el 27 de febrero de 2025, aproximadamente a las 19 horas, cuando dos delincuentes que circulaban a bordo de un automóvil Renault Sandero de color bordó arribaron a un domicilio de calle Pedro Diaz Colodrero al 2700. Tras violentar la puerta de ingreso de la vivienda, accedieron al interior con el objetivo de sustraer pertenencias de valor.
En pocos minutos, los malvivientes lograron hacerse con una mochila de color negro marca Nike que contenía diversos elementos de alto costo y ahorros de la víctima. Entre lo robado se detalló una notebook HP de color gris oscuro, distinguible por poseer una calcomanía de "Jordan", además de la suma en efectivo de 3.850.000 pesos argentinos y 1.500 dólares estadounidenses.
El botín se completó con diversas alhajas de oro, tras lo cual los sospechosos se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían llegado. Toda la secuencia delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.