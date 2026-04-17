Ley de Microtráfico

Derribaron otro búnker en el cordón industrial y ya suman 112 en la provincia de Santa Fe

El operativo se realizó en Fray Luis Beltrán y forma parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico en Santa Fe. Fiscales advierten sobre la relación entre los puntos de venta y delitos de alta lesividad.