El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este viernes un nuevo operativo contra el narcomenudeo en el cordón industrial, con el derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo. Con esta intervención, ya son 112 los puntos de comercialización ilegal inactivados en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
Derribaron otro búnker en el cordón industrial y ya suman 112 en la provincia de Santa Fe
El operativo se realizó en Fray Luis Beltrán y forma parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico en Santa Fe. Fiscales advierten sobre la relación entre los puntos de venta y delitos de alta lesividad.
El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en calle 1º de Mayo al 700, en barrio Granaderos, y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Participaron el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, la fiscal de Menores, Virginia Gabenara, y el fiscal Franco Carbone.
“Se trata de una herramienta fundamental; la realidad así lo ha demostrado”, sostuvo Pereira, en relación a la normativa que sustenta este tipo de intervenciones, y que permitió avanzar sobre estructuras vinculadas a la venta de estupefacientes en distintos puntos del territorio santafesino.
Avance contra el narcomenudeo
El operativo realizado en Fray Luis Beltrán fue el número 16 en el departamento San Lorenzo, una de las zonas con mayor concentración de procedimientos junto a Rosario y la ciudad de Frontera, en el departamento Castellanos.
Según precisaron fuentes oficiales, los 112 derribos ejecutados desde comienzos de 2024 reflejan una política sostenida de intervención territorial, orientada a desarticular puntos de venta que operan de manera fija en barrios vulnerables.
Pereira remarcó que el trabajo se lleva adelante de manera coordinada entre el Gobierno provincial, la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación, fuerzas policiales y, en algunos casos, con apoyo de fuerzas federales y municipios.
Recuperación de espacios
El abordaje no se limita al derribo físico de los inmuebles. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se realiza un monitoreo permanente de las zonas intervenidas para evitar la reinstalación de estructuras delictivas.
“Estamos haciendo un relevamiento desde el primer derribo hasta el último”, explicó el funcionario, quien destacó que en ciudades como Rosario algunos de esos espacios fueron recuperados y reconvertidos en ámbitos de uso comunitario, incluso con la construcción de plazas.
El objetivo, señalaron, es sostener en el tiempo la presencia del Estado y evitar que los terrenos vuelvan a ser utilizados para el comercio ilegal de drogas.
Punto de venta ligado a un homicidio
En relación puntual al lugar derribado, la fiscal Gabenara indicó que funcionaba como punto activo de comercialización de estupefacientes, con una dinámica que incluía la llegada de personas desde Rosario para llevar adelante las ventas.
Además, confirmó que el inmueble está vinculado a una causa por homicidio actualmente en investigación. Por ese hecho, un menor de edad se encuentra detenido con prisión preventiva, mientras se avanza en la identificación de otros posibles implicados.
Por su parte, el fiscal Carbone detalló que, a partir de los operativos realizados, se pudieron identificar distintas modalidades de venta: desde búnkers con ventanillas hasta viviendas adaptadas para el narcomenudeo.
“Son lugares donde hay personas que permanecen de forma constante, pero no viven allí ni pueden justificar su presencia”, explicó, y subrayó que se trata de espacios frecuentemente asociados a hechos de violencia.
En ese marco, destacó también la importancia de la denuncia ciudadana como punto de partida para muchas de las investigaciones que derivan en este tipo de intervenciones.