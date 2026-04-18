Un hombre de 35 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, pero radicado desde hace un tiempo en la ciudad de Esperanza, fue imputado este viernes 17 de abril en los Tribunales de Santa Fe, por la presunta sustracción de unos 20 millones de pesos de la caja de un tradicional bar-confitería de la primera Colonia Agrícola.
Investigan al encargado de un tradicional bar de Esperanza por el desvío de 20 millones de pesos
Lo acusan de haber manipulado el sistema informático para el control de mesas y mozos durante todo un año. El próximo viernes la Justicia define si continúa el proceso tras las rejas o recupera la libertad.
La audiencia, realizada en horas de la mañana, estuvo presidida por el juez penal Nicolás Falkenberg, quien prorrogó para el próximo viernes 24 de abril el tratamiento de las medidas cautelares.
Mientras tanto, EDD permanecerá privado de la libertad, luego de que el titular de la Unidad Fiscal del departamento Las Colonias, Alejandro Benítez, solicitara su detención la semana pasada.
Durante un año
El implicado, que contó con la asistencia técnica de los abogados particulares Alejo Almirón Petrone y Clemente Rodríguez, fue imputado por la presunta autoría del delito de “defraudación por administración fraudulenta”.
Según consta en la carpeta judicial, EDD trabajó durante un año como “encargado de turno” en un tradicional bar-confitería ubicado frente a la plaza principal de la ciudad de Esperanza.
El período por el cual se lo investiga comprende desde enero de 2025 a enero de 2026. El detenido trabajaba los sábados y ocasionalmente los domingos y su rol consistía en monitorear las ventas de las mesas y los mozos a través del sistema informático, para tener un control del flujo de dinero entrante.
Teoría fiscal
La teoría fiscal apunta a una “manipulación del sistema”, eliminando ventas -borrando las mesas- y quedándose con el dinero en el cierre de caja al final de la jornada. Se estima que en el lapso de un año se habría llevado unos veinte millones de pesos ($ 20.000.000).
Tal como confirmó el Dr. Almirón Petrone, su cliente se encuentra detenido desde el pasado 11 de abril, cuando acudió a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias, tras recibir una citación y un allanamiento en su domicilio particular.
“Era empleado en un bar de Esperanza, estaba en negro, y se le imputa por haber borrado las mesas y haberse quedado con 20 millones (de pesos)”, relató el defensor, quien afirma que “en el legajo es mucho menos” dinero.
Reparación y rechazo
Por otra parte, señaló que “se le ofreció una reparación económica a la víctima pero la fiscalía no aceptó” y el próximo viernes se tratará la prisión preventiva, en la que un juez definirá si continúa el proceso detenido o en libertad.
Durante la audiencia imputativa, el fiscal realizó una enumeración de la evidencia reunida hasta el momento, entre la que se destaca la denuncia de la víctima, entrevistas a testigos, informes y movimientos, tanto de cuentas bancarias como de cuentas de billeteras virtuales y el acta de allanamiento practicado por la PDI la semana pasada.