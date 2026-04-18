Informe de la Sociedad Rural de Vera

Panorama alarmante en el norte santafesino: reclaman la emergencia hídrica y agropecuaria

Tras las intensas lluvias de los últimos días, la Sociedad Rural de Vera difundió un informe técnico que describe un escenario de alta gravedad en el departamento. Con precipitaciones que superaron ampliamente los promedios históricos, suelos saturados y caminos intransitables, la entidad solicitó la urgente declaración de emergencia hídrica y agropecuaria para mitigar el impacto sobre la producción y la población rural.