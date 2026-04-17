Informe de la BCR

Más de 17.000 equipos vendidos en 2025: cómo evolucionó el mercado de maquinaria agrícola

El sector de maquinaria agrícola facturó $2,9 billones en 2025 y superó las 17.000 unidades vendidas, con un crecimiento en volumen pero con un desempeño desigual a lo largo del año.