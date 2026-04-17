El mercado de maquinaria agrícola en Argentina cerró 2025 con una facturación total de $2,9 billones, prácticamente en línea con el año anterior, aunque levemente por debajo del promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, el dato más relevante surge del volumen: se comercializaron más de 17.000 unidades, lo que representa un incremento del 5,9% interanual.
Más de 17.000 equipos vendidos en 2025: cómo evolucionó el mercado de maquinaria agrícola
El sector de maquinaria agrícola facturó $2,9 billones en 2025 y superó las 17.000 unidades vendidas, con un crecimiento en volumen pero con un desempeño desigual a lo largo del año.
El informe, elaborado en base a datos del INDEC, revela que esta mejora en cantidades no alcanza a compensar la caída acumulada respecto al promedio histórico, donde el sector todavía se ubica un 11,5% por debajo.
El desempeño del año estuvo marcado por una fuerte heterogeneidad. Durante el primer semestre, las ventas crecieron un 27,3% en comparación con 2024, impulsadas por una recuperación desde niveles muy bajos y por mejores condiciones para el productor. Incluso, el primer trimestre logró ubicarse por encima del promedio histórico para ese período.
Sin embargo, la tendencia se revirtió en la segunda mitad del año. Entre julio y diciembre, las ventas cayeron un 9,3% interanual y quedaron 17,6% por debajo del promedio quinquenal, reflejando una pérdida de dinamismo en el sector.
Entre los factores que explican este comportamiento se destacan el encarecimiento del crédito por la suba de tasas, la incertidumbre macroeconómica en un año electoral y los resultados dispares de la cosecha gruesa, que llevaron a una mayor cautela en las decisiones de inversión.
Producción nacional predominante, pero con mayor presencia importada
En cuanto al origen de los equipos, la mayor parte de las unidades comercializadas corresponde a producción nacional. No obstante, se estima que alrededor del 16% de la maquinaria vendida es de origen importado, una proporción que creció siete puntos porcentuales respecto al promedio de los últimos cinco años y que marca el nivel más alto desde 2019.
De todos modos, el informe advierte limitaciones en la información disponible, especialmente en maquinaria autopropulsada, donde muchos equipos ensamblados en el país son considerados nacionales pese a contar con bajo nivel de integración local.
En este contexto, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola impulsa el desarrollo de la marca sectorial AGRINOVA, orientada a certificar el origen nacional de los equipos bajo criterios de contenido importado máximo. La iniciativa busca fortalecer la identidad del sector y mejorar el seguimiento de la participación de la producción local.
Radiografía por segmentos: cosechadoras lideran, sembradoras retroceden
El análisis por tipo de maquinaria muestra comportamientos dispares. En términos de volumen, los implementos lideraron las ventas con el 45% del total (7.685 unidades), seguidos por los tractores (39%) y las sembradoras (10%), mientras que las cosechadoras representaron el 6%.
Sin embargo, en términos de facturación, los tractores ocuparon el primer lugar con ingresos cercanos a $1 billón, debido a su mayor valor unitario.
El dato más destacado del año fue el crecimiento de las cosechadoras, con 975 unidades vendidas, lo que representa un aumento del 37% interanual y un nivel 19% superior al promedio. En valores, este segmento alcanzó los $604.400 millones, con una suba real del 28%.
Los implementos también mostraron una recuperación, con un crecimiento del 17% en unidades y una facturación de $828.700 millones, ubicándose por encima del promedio en términos reales.
En contraste, los tractores evidenciaron una leve caída del 3% en volumen y del 13% en facturación real, mientras que las sembradoras fueron el segmento más afectado, con una baja del 11% en unidades y del 15% en ingresos, quedando muy por debajo de los niveles históricos.
Primeros indicios positivos en 2026
Aunque aún no hay datos oficiales del INDEC para 2026, los registros de la ACARA muestran una leve recuperación en el primer trimestre del año.
Entre enero y marzo se patentaron 1.291 unidades de maquinaria agrícola, lo que implica un crecimiento del 5,3% interanual. Las cosechadoras lideran nuevamente con un alza del 19%, seguidas por los tractores (+7,5%), mientras que las pulverizadoras registran una caída del 33%.
El repunte se explica principalmente por el desempeño de marzo, que creció un 24% interanual, impulsado por el efecto de Expoagro, donde se concentraron lanzamientos comerciales, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia.
A esto se suma un contexto productivo más favorable, con una buena campaña fina y expectativas positivas para la cosecha gruesa, factores que mejoran la capacidad de inversión de los productores.
En síntesis, el mercado de maquinaria agrícola mostró en 2025 una recuperación parcial, con un buen arranque que perdió fuerza hacia fin de año. De cara a 2026, los primeros datos permiten vislumbrar una mejora moderada, aunque condicionada por variables macroeconómicas y financieras que seguirán siendo determinantes para la evolución del sector.