Informe Región Núcleo

Asediada por lluvias, la cosecha de soja ya lleva 30 puntos de atraso

El avance es del 25% cuando tendría que estar cerca del 55%. Otra semana con pocos días para trabajar y nuevamente hay por delante pronósticos de inestabilidad. “Las próximas precipitaciones podrían generar inconvenientes importantes”, advierten desde Marcos Juárez.