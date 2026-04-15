El mercado internacional de carne vacuna se encamina hacia un punto de inflexión en 2026. Según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), difundido por Rosgan, la producción mundial registraría una caída del 1%, alcanzando las 61,6 millones de toneladas.
Mercado global de carne vacuna: menor oferta y cambio en la demanda abren oportunidades para Argentina
Un informe del Rosgan, basado en proyecciones del USDA, anticipa una caída en la producción mundial de carne vacuna y un cambio en la demanda global que podría beneficiar a la Argentina.
Se trata de la primera contracción luego de cinco años consecutivos de crecimiento sostenido. En términos absolutos, la baja equivale a unas 685.000 toneladas menos respecto de 2025, aunque el ajuste resulta menos severo que el proyectado seis meses atrás.
Las principales reducciones se concentrarán en países clave como China y Brasil. En este último caso, tras un 2025 récord, la producción descendería un 2%, ubicándose en 12,4 millones de toneladas. A pesar de esta merma, Brasil mantendría su liderazgo como principal exportador mundial, con envíos estimados en 4,275 millones de toneladas.
Un escenario similar se proyecta para Australia, donde la producción caería un 1% hasta 2,9 millones de toneladas, como consecuencia de una menor faena. Sin embargo, el país oceánico conservaría su posición como segundo exportador global.
China reduce compras y cambia el mapa del comercio
En paralelo a la menor oferta, el informe destaca un cambio significativo en el perfil de la demanda global. El USDA ajustó a la baja las importaciones mundiales, que pasarían de 12,01 a 11,68 millones de toneladas, lo que implica una caída del 2,6% interanual.
El principal factor detrás de esta revisión es China, que reduciría sus compras externas en un 12,5%, pasando de 3,75 a 3,20 millones de toneladas. Esta decisión responde a una estrategia orientada a proteger su producción interna, limitando su dependencia del mercado internacional.
Como consecuencia, el gigante asiático perdería peso en el comercio global de carne vacuna, reduciendo su participación a menos del 27%, el nivel más bajo desde 2020, tras haber alcanzado el 35% en 2023.
Este repliegue genera una reconfiguración en los flujos comerciales, que comienzan a redistribuirse hacia otros mercados con mayor dinamismo.
Estados Unidos y Europa impulsan la demanda
En contrapartida, Estados Unidos emerge como uno de los principales motores de la demanda. Las importaciones crecerían cerca de un 6%, alcanzando un récord de 2,626 millones de toneladas, lo que representaría el 22,5% del comercio mundial.
A este impulso se suma la Unión Europea, que incrementaría su demanda en unas 500.000 toneladas adicionales. En conjunto, ambos mercados prácticamente igualarían el volumen de compras de China, concentrando más del 26% del comercio global, aunque con precios más elevados.
Este cambio en la matriz de consumo redefine el equilibrio del mercado internacional, con una demanda más diversificada y menos concentrada en un solo actor.
Un escenario con oportunidades para Argentina
En este nuevo contexto, Argentina aparece bien posicionada para capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado global. La menor presión de China y la mayor demanda de mercados con mejores precios abren perspectivas favorables para la carne nacional.
A diferencia de Brasil y Australia, que podrían enfrentar restricciones en las cuotas arancelarias otorgadas por China, Argentina no se vería afectada de manera significativa. Incluso, un eventual agotamiento temprano de esos cupos podría impulsar los precios internacionales, beneficiando al conjunto de los exportadores.
En el caso de la Unión Europea, el acuerdo con el Mercosur fortalece la posición argentina, especialmente por su participación predominante en la Cuota Hilton y la reducción de aranceles en cupos adicionales.
Por su parte, el vínculo comercial con Estados Unidos también presenta ventajas, gracias a la ampliación de la cuota específica por país, lo que permite acceder a un mercado con creciente necesidad de abastecimiento externo.
De este modo, en un escenario de oferta más limitada y una demanda global en proceso de reconfiguración, Argentina podría consolidar su posicionamiento internacional, aprovechando tanto su capacidad productiva como su acceso preferencial a mercados estratégicos.