La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe llevó adelante el pasado viernes 10 de abril una nueva reunión de su Consejo Directivo, en la que se analizaron temas clave para el sector agropecuario provincial, con eje en la agenda gremial, productiva y de coyuntura.
El campo santafesino debatió reformas, clima y mercados en el Consejo de CARSFE
En su reunión de abril, CARSFE analizó la reforma laboral, la situación ganadera y el contexto ambiental. También abordó la problemática hídrica y avanzó en la organización de nuevos encuentros del sector.
El encuentro se desarrolló en la sede institucional de la entidad, bajo modalidad mixta —presencial y virtual—, y contó con la participación de representantes de las distintas sociedades rurales que integran la confederación. Como es habitual, uno de los puntos centrales fue el informe de presidencia, donde se repasaron gestiones recientes y líneas de acción en marcha.
Entre los principales temas abordados se destacaron las novedades vinculadas a la reforma laboral, la situación de la ganadería y las políticas ambientales, aspectos que generan seguimiento permanente por parte del sector.
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En este marco, también se puso especial atención en la organización del próximo Encuentro “Comunicación Interna de CRA y sus Confederadas”, impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas, que se realizará el 13 de mayo de 2026. Desde CARSFE se solicitó un fuerte acompañamiento de las entidades de base para garantizar una amplia participación.
Otro de los anuncios relevantes fue el avance en la planificación del foro “Convenio Unión Europea–Mercosur: grandes oportunidades. ¿Estamos preparados?”, previsto para el 24 de junio.
La iniciativa buscará analizar el impacto y las posibilidades que abre este acuerdo internacional para el agro argentino, en un contexto de creciente inserción en mercados globales.
En paralelo, la situación hídrica en distintos puntos de la provincia ocupó un lugar destacado dentro de la agenda. Si bien desde la entidad se reconocieron los trabajos que viene desarrollando el Gobierno de Santa Fe, se remarcó la necesidad de mejorar la coordinación en zonas específicas donde persisten dificultades.
Diálogo abierto
Desde CARSFE valoraron el diálogo abierto con funcionarios de distintas áreas gubernamentales, aunque subrayaron que el principal desafío es traducir ese intercambio en medidas concretas y verificables sobre el territorio.
“Existe un claro convencimiento de que el trabajo articulado es la única vía para alcanzar las mejoras que el sector necesita”, señalaron.
En ese sentido, la dirigencia rural insistió en la importancia de consolidar políticas públicas que impulsen una producción más eficiente y competitiva, con resultados tangibles para los productores.
La expectativa está puesta en que el vínculo institucional entre el sector y el Estado logre plasmarse en acciones concretas que impacten positivamente en la realidad del campo santafesino.