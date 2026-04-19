Santa Fe

Gasoducto Metropolitano: qué cambia en cada localidad y cuál será la próxima etapa de la obra

La finalización de la obra provincial asegurará mayor disponibilidad de gas para más de 250 mil santafesinos y abrirá una nueva etapa vinculada a la ampliación de redes urbanas, conexiones domiciliarias y el abastecimiento a comercios, industrias y desarrollos productivos de toda el área metropolitana.