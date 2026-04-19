El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, avanza con una de las obras energéticas más relevantes de los últimos años: el Gasoducto Metropolitano. Se trata de una infraestructura estratégica que permitirá ampliar el acceso al gas natural y potenciar el desarrollo productivo de toda la región. Con impacto directo en 7 localidades (Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes), podrá llegar a más de 7 mil comercios e industrias, y alcanzar a 250 mil santafesinos. La llegada del gas será “como muchas veces nos dicen en algunos lugares, igual a cuando llegó el tren, por el nivel de desarrollo que va a permitir contar con gas natural de red. En localidades donde toda la vida hubo gas, quizás no se dimensiona, pero pasar de garrafa a gas por red, es un cambio en producción y en calidad de vida, y eso nos propusimos con el gobernador Maximiliano Pullaro” señaló el ministro Gustavo Puccini.
Gasoducto Metropolitano: qué cambia en cada localidad y cuál será la próxima etapa de la obra
La finalización de la obra provincial asegurará mayor disponibilidad de gas para más de 250 mil santafesinos y abrirá una nueva etapa vinculada a la ampliación de redes urbanas, conexiones domiciliarias y el abastecimiento a comercios, industrias y desarrollos productivos de toda el área metropolitana.
Por otro lado, afirmó: “Asumimos la responsabilidad de sostenerla y la vamos a terminar. Es una decisión política que expresa un concepto claro del gobernador Pullaro: no detener la obra pública, porque genera empleo, desarrollo e igualdad de oportunidades. Una vez concluida, fortalecerá nuestra matriz productiva y posicionará a Santa Fe como un actor central del desarrollo nacional. No solo garantiza energía, también construye futuro para las familias y las empresas”.
Por su parte, el titular de Enerfe, Rodolfo Giacosa, explicó que la obra está “prácticamente finalizada en lo que respecta a cañerías y estaciones reductoras de presión; resta únicamente una prueba hidráulica en un sector puntual”. En ese sentido, remarcó que la finalización del gasoducto y su vinculación al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) “marcan el inicio de una nueva etapa: el gas estará disponible en los puntos de abastecimiento, pero no llegará automáticamente a los hogares, comercios o industrias”.
Cómo se distribuye el servicio
Es importante señalar que la Provincia ejecuta la obra troncal -el gasoducto principal que transporta el recurso- y que Enerfe llegará hasta las estaciones de reducción de presión. A partir de allí, serán los municipios y comunas, junto con las empresas distribuidoras, quienes deberán avanzar con la extensión de las redes secundarias para llevar el servicio a cada barrio.
Finalmente, cada usuario deberá realizar la conexión domiciliaria correspondiente para acceder al gas natural en su vivienda, comercio o establecimiento productivo.
Enerfe cuenta con la subdistribución en San José del Rincón, Recreo, Arroyo Leyes, Monte Vera y Santa Fe (barrio Colastiné). En esas localidades, además, se encargará de la operación y el mantenimiento del servicio, incluyendo atención de emergencias, reclamos, nuevas conexiones, tareas administrativas, controles y mediciones.
Asimismo, desde la empresa informaron que las industrias interesadas en evaluar la factibilidad del servicio pueden realizar consultas a través del correo electrónico: [email protected].
Más de 100 mil usuarios y fuerte impulso productivo
La obra, que se extiende a lo largo de 43,5 kilómetros, beneficiará a unos 100.000 usuarios, lo que representa a más de 250.000 habitantes en ciudad de Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. Además, alcanzará a cerca de 7 mil industrias y comercios, y a unas 1.600 instituciones que hoy no cuentan con este servicio esencial.
Más allá de mejorar la calidad de vida de miles de familias, una obra de esta magnitud genera condiciones concretas para el desarrollo económico: reduce costos energéticos, atrae nuevas inversiones y favorece la radicación de industrias, con impacto directo en el empleo y la producción regional.