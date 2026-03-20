Santa Fe: autorizaron la instalación de una estación reguladora que llevará gas a 20 mil hogares

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la instalación de una planta distribuidora de gas y un gasoducto de aproximación desde el gasoducto metropolitano, en una iniciativa que ampliará el servicio de gas natural a 20.000 nuevas conexiones en la ciudad. La obra será ejecutada por la Cooperativa Setúbal, en coordinación con el Ejecutivo municipal y el gobierno provincial.
El concejal Lucas Simoniello destacó la relevancia del proyecto: “Se trata de acompañar el trabajo conjunto de la Cooperativa Setúbal, del Ejecutivo municipal y del Gobierno provincial en algo tan básico como el servicio de gas natural”, manifestó en diálogo con CyD Noticias.
Ubicaciónycaracterísticas
La estación reguladora de presión se instalará en la intersección de Chaco con una prolongación de Facundo Zuviría, en el barrio Las Delicias. Según Simoniello, “se está terminando el Gasoducto Metropolitano, que arrancó la gestión anterior, necesitamos ahora un gasoducto de aproximación que conecte Monte Vera con este punto y ahí necesitamos instalar la estación reguladora”.
El concejal explicó que esta obra permitirá que el gas llegue efectivamente a la ciudad: “Necesitamos instalar la estación reguladora para habilitar que 20.000 nuevas conexiones en la ciudad de Santa Fe, producto del gasoducto metropolitano, puedan recibir gas natural”.
CooperativaSetúballidera la obra
Simoniello destacó el papel de la cooperativa como responsable del proyecto: “La Cooperativa Setúbal se puso a liderar esta situación, así que estamos acompañando las gestiones, le estamos autorizando que puedan instalar esa estación reguladora de presión”.
La subdistribuidora gestionará todas las obras necesarias, incluso en coordinación con Litoral Gas, la licenciataria local. En este sentido, Simoniello señaló la importancia del predio municipal donde se instalará la estación: “Es un espacio verde público para que pueda convivir con esta infraestructura vital para un servicio básico. Queremos mejorarlo porque hoy no está en buenas condiciones”.
La inversión de 1.000 millones garantiza gas natural a miles de familias santafesinas.
Asimismo, explicó la relevancia de la inversión y la planificación: “Es fundamental poder conseguir los recursos de 1.000 millones de pesos para hacer el gasoducto de aproximación desde Monte Vera hasta Santa Fe. El gasoducto está dando gas a Esperanza, a Monte Vera y no estaría dando a Santa Fe”.
El concejal concluyó resaltando la coordinación entre los distintos actores: “Queremos resaltar muchísimo las gestiones conducentes de la Cooperativa Setúbal, del intendente Juan Pablo Poletti, del gobernador Maximiliano Pullaro y de este Concejo Municipal para avalar la prestación y permitir que la cooperativa brinde 20.000 nuevas conexiones de gas natural”.