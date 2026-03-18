Entre cuestionamientos, Santa Fe analiza el futuro del transporte tras el pedido de nueva emergencia

El debate sobre la Emergencia en Movilidad de la ciudad de Santa Fe volvió a encenderse en el Concejo Municipal, luego de que el intendente solicitara su renovación por tercera vez.
El concejal Jorge Fernández cuestionó la renovación del marco excepcional, mientras que el subsecretario Raúl Hurani destacó avances en el sistema y la necesidad de mantener acciones inmediatas para garantizar la sostenibilidad del servicio.
El debate sobre la Emergencia en Movilidad de la ciudad de Santa Fe volvió a encenderse en el Concejo Municipal, luego de que el intendente solicitara su renovación por tercera vez.
En este marco, el concejal Jorge Fernández, expresó en diálogo con CyD Noticias su rechazo a la medida, señalando que la emergencia debería ser una excepción y no una herramienta recurrente. “No estamos en acuerdo con volver a otorgarle al intendente una emergencia, es una excepción muy grande al estado normal de las cosas que es gestionar con los recursos que se tiene”, sostuvo
El concejal recordó que la primera emergencia se otorgó por la eliminación del fondo compensador de transporte, que había afectado gravemente al sistema de colectivos en Santa Fe. Sin embargo, criticó que los compromisos asumidos en las anteriores renovaciones no se cumplieron: “Recién el viernes pasado el subsecretario de Transporte fue a hablar con nosotros y nos ofreció un montón de datos”.
Fernández advirtió además que el uso discrecional de los fondos ha generado aumentos significativos en los boletos: “El boleto aumentó 781% desde que se le dio la primera emergencia al intendente y los sueldos aumentaron por debajo del 200%”.
Por su parte, Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, justificó la continuidad de la emergencia en movilidad, destacando avances en el sistema de transporte.
“Hemos solicitado dar continuidad a la ordenanza que da el marco de emergencia porque entendemos que la situación de la movilidad en general y el transporte en particular está en un estado que amerita especial atención y particularmente acciones inmediatas para su sostenibilidad”, afirmó.
El funcionario destacó mejoras en la flota y la cobertura de recorridos: “Hoy ya podemos decir que un tercio de los kilómetros recorridos por el sistema ya son con unidades nuevas o renovadas, con lo cual es un evidente signo de mejoría. Además, terminamos 2025 con un año récord en términos de producción de kilómetros”.
Hurani aclaró que la emergencia permite una mayor flexibilidad en la gestión del transporte: “Habilita a tomar definiciones técnicas y económicas para la sostenibilidad del sistema, por ejemplo, subsidios, pero fundamentalmente a entender que hay parámetros de gobernanza, recorrido, antigüedad y frecuencias que no están siendo cumplidos y están siendo atendidos de una forma particular”.
En cuanto a posibles soluciones, Fernández señaló que la licitación podría ser una alternativa, aunque no la única: “Hay que ordenar el sistema y después pensemos en una nueva licitación o en un nuevo esquema que puede tener otros componentes. La licitación no es la única alternativa, porque si no lo que pasa es que el municipio lo único que hace es trasladar los problemas a la gestión privada”.
El concejal insistió en que la planificación debe incluir deliberación y participación ciudadana: “No se tome la decisión en la oficina del intendente con las empresas y se tome en conjunto con los representantes de la ciudadanía que somos nosotros también”.
Actualmente, la emergencia se concentra principalmente en el subsistema de transporte de colectivos, mientras que otras áreas, como taxis y remises, ya fueron reorganizadas para mejorar la equidad frente a aplicaciones de transporte privadas.