Transporte urbano

Nuevo valor del boleto en Santa Fe: cuánto costará y qué descuentos siguen vigentes

Desde este domingo 1° de marzo la tarifa plana del colectivo en Santa Fe sube a $1.720, tras seis meses sin cambios. También se actualizan boletos diferenciales y el Municipio pidió extender recorridos en zonas con mejorado pétreo.