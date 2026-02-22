Informe periodístico

El servicio de minibuses de Rafaela tuvo una pérdida de $2.031.699.342 en 2025

El total de ingresos fue de $663.492.143 y el de egresos $ 2.695.191.485,69, con un déficit mensual de algo más de 169 millones de pesos. Se trata de un incremento del saldo negativo del 55,36% respecto a 2024, que el municipio local debió afrontar con recursos provenientes del aporte de los contribuyentes (a través de los tributos municipales). Urge pegar un "volantazo" en el transporte público rafaelino.