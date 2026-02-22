El servicio de minibuses de Rafaela tuvo una pérdida de $2.031.699.342 en 2025

En el mes de diciembre de 2025, el Subdepartamento de Transporte Público de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente del Municipio presentó un informe completo (18 páginas) a la Comisión de Transporte Municipal.
El total de ingresos fue de $663.492.143 y el de egresos $ 2.695.191.485,69, con un déficit mensual de algo más de 169 millones de pesos. Se trata de un incremento del saldo negativo del 55,36% respecto a 2024, que el municipio local debió afrontar con recursos provenientes del aporte de los contribuyentes (a través de los tributos municipales). Urge pegar un "volantazo" en el transporte público rafaelino.
En él se detalla la operatividad del servicio de minibuses sobre costo de la operación (ingresos/egresos), kilómetros recorridos/frecuencias de líneas, consumo de combustible (grado 2/grado 3), boletos (usos, tipos de boletos, comparativa con otras localidades), estructura del citado subdepartamento y los trabajos de restauración de coches realizados en el taller/inversión, al que tuvo acceso este cronista.
El total de los ingresos fue de $663.492.143 (24,62%) provenientes de: fondo asistencia provincial $140.554.893,80; fondo compensador provincial $134.857.955,35; atributos sociales $99.960.434,43; boleto educativo $112.686.000; venta de boletos $167.395.483,39, devolución comisión SUBE $6.894.041,18 y comisión de recargas $1.143.334,85, teniendo un promedio mensual de $55.291.011,92.
En tanto, los egresos fueron $2.695.191.485,69 (75,38%), según la descripción que a continuación se detalla:
Por mano de obra $1.735.167.593,18; combustibles $294.545.415,75; seguros $33.590.700; servicio Global Visum (plataforma de movilidad) $8.494.150,73; repuestos y reparaciones $262.373.870,49; sistema de rodajes $82.200.540,91, por lubricantes $10.014.956,57, varios $108.210.148,78; suspensión $105.356.624,39; aire acondicionado $16.446.191,05; lavado $32.075.954,40 y retribución servicio SUBE $6.715.339,44, con un promedio mensual de $224.599.290,47.
A decir verdad, este servicio es excesivamente deficitario: en 2025 fue de $2.031.699.342,69 (aumentó un 55,36% respecto a 2024 y representó el 2,89% del presupuesto) y mensualmente $169.308.278,56, que el Municipio dispuso para sostenerlo, proveniente de los tributos municipales que pagamos los contribuyentes rafaelinos.
¿Cómo revertir semejante déficit? Desde el inicio del 2024 -el gobierno de Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023-, no se percibe el importe del fondo compensador nacional.
Se realizó un ejercicio respecto a cuál hubiese sido el monto por percibir, considerando el porcentaje de aporte que hubo en 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación es de $382.380.867,30 en 2025, que atenuaría mínimamente la pérdida anual (14,19%), pero no sería tampoco la solución de fondo.
El servicio cuenta con cinco líneas con frecuencias entre 35 y 50 minutos de lunes a viernes (12 coches), de 40 a 50 minutos los sábados (10 coches), mientras los domingos no hay transporte público, empleando un total de 853.852,80 kilómetros entre las cinco líneas.
El horario de los servicios comienza a las 5:00 y finaliza a las 20:30. El consumo de combustible fue de 215.373,16 litros de gasoil (grados 2 y 3) con un gasto de $290.968.628,80.
El total de boletos utilizados durante el año pasado fue de 621.442 (bajó un 14,68% respecto al 2024) discriminados de la siguiente manera:
Tarifa plana 55.455 (8,92%), tarifa social federal (asignaciones nacionales, jubilaciones y pensiones nacionales, entre otros) 196.446 (31,61%), boleto educativo (estudiantes y docentes) 196.921 (31,69%), atributos locales (discapacitados con acompañantes y trasplantados, jubilados y pensionados provinciales) 171.831 (27,65%) y fuerzas de seguridad 789 (0,13%).
El costo de la tarifa plana es de $1.200 en Rafaela, en las ciudades de Santa Fe y Rosario $1.580, en Córdoba capital $1.720 y en el AMBA (ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires) $1.078,69.
Volviendo a nuestra ciudad, los beneficiarios de la tarifa social federal pagan $540 (45% de la tarifa plana y el 55% ingresa como aporte desde la Nación), los jubilados y pensionados provinciales abonan el mismo importe, pero el 55% lo absorbe la Municipalidad. En cuanto a los usos por Discapacidad, el Municipio absorbe el 100% de los viajes, estipulando cuatro viajes por día de manera gratuita.
El boleto educativo es más utilizado por los estudiantes secundarios con contraturno (33,49%) y los estudiantes terciarios/universitarios (42,98%), ingresando como aporte provincial con el 50% del total de los usos (hasta dos pasajes y a partir de ahí lo absorbe el Municipio).
La estructura del Subdepartamento de Transporte está formada por 52 personas: 2 agentes en la administración general, 2 en la administración SUBE, 8 en la comercialización SUBE, 4 inspectores, 28 choferes y 8 mecánicos.
En la actualidad hay 23 minibuses disponibles de los cuales 16 coches están operativos (12 en los recorridos diarios de las 5 líneas), 1 como taller móvil y 6 en reparación (3 de estructura integral en taller propio y 3 de motor y/o caja de cambios).
Además, hay 11 unidades afectadas a otras dependencias (2 en desarrollo humano, 1 en zoonosis, 2 en el complejo ambiental, 1 en espacios verdes y 3 en obras). Dos unidades modelo 1999 que, por cuestiones de mantenimiento de sus estructuras, es conveniente desafectar del parque automotor con la baja nominal.
Entre 2024 y 2025 fueron restaurados cuatro coches con distintos trabajos (instalación de luces, piso, asientos, escaleras, puertas, paragolpes, pintura, entre otros) en el taller con una inversión de $73.695.844,3.
Al mismo tiempo, se inició un proceso de compra para adquirir dos unidades a través de una licitación pública (Italbus SA presentó US$147.240 y Buscam SRL $249.000.000, ambos por unidad), con una inversión aproximada a realizar de $500.000.000, que hizo el anuncio la secretaria de Hacienda y Finanzas municipal Silvina Bravino el 29 de diciembre pasado sobre el debate del presupuesto en el Concejo Municipal.
En la ciudad, hay 468 paradas de las cinco líneas en total: 101 se utilizan en más de una línea, 367 paradas activas y 77 garitas. En el transcurso de 2025 se finalizó el proceso licitatorio para adquirir e instalar nueve nuevas garitas, con un presupuesto oficial de $52.436.680,80. A saber:
Río de Janeiro, Escuela Don Tomás; Aguado y Benito Juárez, Escuela Villa Podio; UNRAF, colectora R34; Bv. Julio Argentino Roca y José Artigas, UTN; General Paz y Bernardo O'Higgins, Escuela Sarmiento; Dean Funes, DIAT; Barcelona y Jorge Newbery, Escuela Dopazo; Av. Perón y Bv. Lehmann, nuevo Hospital Jaime Ferré; Bv. Roca e Iturraspe.
Ante la consulta si para 2026 está previsto cambiar recorridos y frecuencias, Alejandra Barberis -coordinadora de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente- aclaró que el subsecretario Juan Pablo Aversa está trabajando en un proyecto para modificar los recorridos de las cinco líneas.
Mientras las gestiones anterior y actual vienen proyectando el rediseño del servicio de los minibuses, que es muy deficitario y deficiente, "la realidad es superior a la idea", parafraseando al papa Francisco.
Por este motivo, urge pegar un volantazo sobre este esencial transporte público de pasajeros en Rafaela, convocando a expertos en el tema e investigando el servicio en otras ciudades de la misma escala, en un contexto de crecimiento vertiginoso poblacional (101.733 personas, según el censo de 2022) y del parque automotor (120.176 vehículos al 31 de agosto de 2025).