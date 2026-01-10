Beatificación de Enrique Shaw

"Que un empresario pueda ser beato será una sorpresa, es un caso único"

Así se expresó Javier Di Biase, presidente de la ACDE Rafaela. Luego de un proceso exhaustivo que llevó décadas, el papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que abre la posibilidad a que por primera vez en la historia un hombre de empresa llegue a los altares, al reconocerse un milagro por su intercesión.