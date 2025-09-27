Reforma constitucional, análisis del Dr. Francisco Funes

"Más del 90% de las modificaciones surgió con más de los dos tercios de los votos"

El nombrado profesional fue asesor de la Convención Constituyente 2025. De acuerdo con su punto de vista, entre los cambios más importantes logrados están los de limitar las reelecciones y que los presidentes comunales sean intendentes, con una duración de cuatro años y la posibilidad de una renovación. También mencionó la incorporación de la ficha limpia, la autonomía municipal y el consejo asesor para la selección de jueces y fiscales. Anticipa ciertas dificultades en el aspecto judicial.