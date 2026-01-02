Panorama político

Transformación del cuerpo legislativo en la ciudad de Rafaela

Después de ocho años, cambió la composición del Concejo Municipal. De 2017 a 2025 hubo una mayoría automática como oposición hasta 2023 y luego como oficialismo, imponiendo sus proyectos o rechazando los de la vereda de enfrente. A partir del 10 de diciembre conviven tres fuerzas políticas con cuatro bancas el oficialismo (Unidos), otras cuatro del PJ y dos de La Libertad Avanza.