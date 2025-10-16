Voces especializadas

“Vivimos en una sociedad difícil, que genera mucho cansancio”

Así se expresó Roberto Almada, médico psiquiatra, psicoterapeuta en logoterapia, doctor en filosofía y sacerdote, quien brindó una serie de charlas en Rafaela, organizadas por la representación local del Movimiento de los Focolares, grupo eclesial fundado por Chiara Lubich en 1943. “Ella subrayó del evangelio la unidad, no uniforme sino basada en la diversidad”, dijo también.