Rosario actualiza el boleto de colectivo y el sistema de bicicletas desde el lunes
Tras siete meses sin cambios, Rosario actualiza la tarifa del transporte público y del sistema de bicicletas. El nuevo valor de $1.720 busca dar sostenibilidad al sistema frente al aumento de insumos, en un marco de renovación de flota que ya sumó 150 colectivos 0km entre 2025 y lo que va de 2026.
Con renovación de flota y tarifa unificada, el boleto en Rosario pasará a costar $1.720.
A partir del lunes 23 de febrero entrarán en vigencia las nuevas tarifas del transporte urbano de pasajeros de Rosario, y en consonancia, los abonos del sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici. La última actualización del valor del boleto tuvo lugar en el mes de agosto de 2025.
Casi siete meses después, y con una inflación acumulada de 15,4% (sin contar aún el mes de febrero), la Secretaría de Movilidad definió ajustar el valor a la misma escala que ya rige en la capital cordobesa desde el mes de noviembre.
El incremento representa un 8,8% del valor actual, es decir, que apenas supera la mitad de la inflación acumulada, pero permite darle certidumbre y sostenibilidad al sistema.
Sin aportes nacionales y ante el incremento de los valores de los insumos, principalmente el combustible y neumáticos, el transporte público en todo el interior del país es sostenido por los gobiernos locales y provinciales. Es así que Rosario y Córdoba unificarán el valor de su tarifa en $1.720.
Cabe destacar que este incremento tarifario se realiza en el marco de una renovación de la flota, que incluyó 150 unidades 0km. A los 130 anunciados a comienzos de 2025, se le sumaron a inicio de año 20 nuevos colectivos de la empresa Rosario Bus, como parte de las incorporaciones previstas para el año en curso.
El último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad correspondiente al mes de diciembre de 2025 arrojó un valor de $1.898,43; teniendo en cuenta que el desfasaje es de 20,15%, el municipio utiliza la facultad de modificar el precio del boleto, a partir de lo establecido por el Concejo Municipal en la Ordenanza N° 10.587 y sus modificatorias.
El cuadro tarifario quedará de la siguiente forma: Tarifa básica: $1.720, Tarifa social SUBE: $774, Tarifa de Uso Frecuente de 30 a 79 viajes: $ 1.376, Tarifa de Uso Frecuente de 80 viajes en adelante: $1.290, Tarifa estudiantil: $860
El beneficio del boleto de uso frecuente tiene vigencia por el lapso de un mes (del día 1° al 30/31 de mes) siendo renovable una vez transcurrido este período, y consiste en que a partir del viaje número 30 hasta el 79 se aplica un 20% de descuento, en tanto que desde el viaje 80 en adelante dicha bonificación es del 25% sobre el boleto vigente.
Mi bici tu bici
En consecuencia a la modificación de tarifa de transporte urbano de pasajeros, la actualización de las tarifas también regirá para Mi bici tu bici. Los nuevos valores fijados son los siguientes:
Cabe destacar que, durante el año 2025, se incorporaron 130 unidades 0 km destinadas al servicio de las líneas K, 107, 112, 131, 132, 135 y 142; y a comienzos del 2026 se sumaron 20 coches para la renovación de más de la mitad de la flota de la línea 142.
En sintonía, se suma a este proceso la incorporación de coches diésel reconvertidos a trolebuses eléctricos para la Línea K, lo que permitió la transformación y recuperación de los coches en eléctricos, en el marco de una articulación público-privada entre el municipio y empresas locales, con la participación de la Universidad Nacional de Rosario.
Medio Boleto Estudiantil 2026
De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Rosario habilitó desde el miércoles 18 de febrero el trámite 100% online del Medio Boleto Estudiantil a través de la web rosario.gob.ar De esta manera, alumnas y alumnos de los niveles inicial, especial, primario, secundario y Eempa (Escuela de Enseñanza Media para Adultos), pueden tramitar la obtención de un 50% de descuento en viajes de transporte urbano de pasajeros.
La activación del beneficio en las validadoras de transporte urbano tendrá lugar a partir del lunes 2 de marzo. Por dudas o consultas se habilitarán, como cada año, puntos de atención en los centros municipales de distrito y en la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 8 a 16.