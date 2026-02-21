Luego de seis meses

Rosario actualiza el boleto de colectivo y el sistema de bicicletas desde el lunes

Tras siete meses sin cambios, Rosario actualiza la tarifa del transporte público y del sistema de bicicletas. El nuevo valor de $1.720 busca dar sostenibilidad al sistema frente al aumento de insumos, en un marco de renovación de flota que ya sumó 150 colectivos 0km entre 2025 y lo que va de 2026.