En Reconquista

La Pesca del Surubí 2026 se renueva: será nocturna y repartirá más de $200 millones en premios

La tradicional competencia, que se desarrollará del 8 al 12 de octubre en Reconquista, presentó importantes innovaciones organizativas y tecnológicas. Habrá modalidad nocturna, fiscalización digital en tiempo real y una premiación histórica que incluirá un auto, lanchas y motos.