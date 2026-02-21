La Pesca del Surubí 2026 se renueva: será nocturna y repartirá más de $200 millones en premios
La tradicional competencia, que se desarrollará del 8 al 12 de octubre en Reconquista, presentó importantes innovaciones organizativas y tecnológicas. Habrá modalidad nocturna, fiscalización digital en tiempo real y una premiación histórica que incluirá un auto, lanchas y motos.
Se presentó oficialmente el 39º Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución
Este jueves 19 de febrero se realizó la conferencia de prensa donde se lanzó oficialmente el Concurso y se presentaron las principales novedades de toda la edición de la Pesca del Surubí, que este año incorpora innovaciones organizativas, técnicas y tecnológicas.
La edición 2026 se desarrollará desde el 8 al 12 de octubre, consolidando una propuesta renovada y de mayor proyección regional.
A partir del viernes 20 de febrero quedará habilitado el formulario de inscripción online a través del sitio oficial surubi.com.ar, donde los equipos podrán completar sus datos con asistencia del staff administrativo.
Se establecieron tres modalidades de inscripción
$750.000 en opción financiada, con un esquema inicial de 7 cuotas, que se reducirá progresivamente a medida que se acerque la fecha del concurso. $650.000 pago contado.
Promoción 6×5, que permite inscribir seis equipos abonando solo cinco inscripciones, aplicando el valor correspondiente con descuento.
La comisión organizadora, recientemente renovada, informó que continúa gestionando nuevas alternativas de pago (tarjetas y plataformas digitales) con el objetivo de ampliar el acceso y facilitar la participación.
Concurso nocturno y formato técnico
La principal novedad técnica fue que la pesca se desarrollará en modalidad nocturna. La largada está prevista a las 16:00 horas, otorgando dos horas de navegación hasta la cancha de pesca. La competencia comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 8:00 horas del día siguiente.
El concurso se realizará por zonas (cantidad a definir), priorizando amplitud y comodidad para los equipos. En principio, la competencia se desarrollará aguas arriba, decisión basada en criterios de seguridad, operatividad nocturna, disponibilidad de infraestructura en islas y previsión ante condiciones climáticas.
No obstante, la determinación final dependerá de la altura del río y del número de embarcaciones inscriptas.
Nueva app para fiscalización en tiempo real
Se presentó además una plataforma digital integral de fiscalización, diseñada específicamente para el evento. El sistema incluye: Aplicación móvil para fiscales. Panel de control en carpa central. Visualización en vivo para pantallas en el puerto u otros puntos.
La carga digital incluirá datos del fiscal, embarcación, pescador, medidas de la pieza, fotografía obligatoria y video opcional. El sistema incorpora confirmación inmediata desde la mesa de control, garantizando recepción y validación de la información en tiempo real.
Se dispondrá conectividad específica por zonas y se realizarán capacitaciones previas para fiscales, incluyendo pruebas prácticas en el río.
Premiación histórica
Durante la presentación, el intendente Dr. Enri Vallejos puso en valor el trabajo sostenido de las ediciones anteriores y el desafío actual de fortalecer el concurso con mayor infraestructura, transparencia y respaldo institucional.
En ese marco, se anunció una premiación que superará los 200 millones de pesos, con importantes premios principales para las categorías de pieza mayor y cantidad de piezas.
Entre ellos se encuentran algunos como un auto, dos lanchas y alrededor de quince motos, además de otros reconocimientos y sorteos especiales.
También habrá distinciones por zonas, premios hasta el décimo puesto y categorías específicas como el Concurso de Damas y el premio al mejor foráneo, consolidando una propuesta amplia que jerarquiza esta nueva edición del evento. También se entregará la tradicional Copa Challenger para pieza mayor y cantidad de piezas.
Desde la Municipalidad de Reconquista, la Asociación Civil Paraná Vivo y la Comisión Organizadora del Concurso Pesca del Surubí se busca consolidar una Pesca del Surubí moderna, transparente y participativa, fortaleciendo su crecimiento institucional, la inversión en infraestructura portuaria y la incorporación de herramientas tecnológicas que garanticen seguridad y equidad.
El objetivo es seguir posicionando al concurso como uno de los eventos más relevantes de la región, promoviendo el desarrollo local y una experiencia de excelencia para pescadores y visitantes.