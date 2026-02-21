Departamento Castellanos

Sunchales vivió dos noches multitudinarias con el regreso de sus carnavales

Con una convocatoria que superó las 20 mil personas, los Fabulosos Carnavales Sunchalenses 2026 volvieron a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes de la región, en dos jornadas marcadas por el trabajo conjunto entre municipio, instituciones y comunidad.