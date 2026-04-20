La localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, atraviesa una situación crítica tras el intenso temporal que se registró en las últimas horas. Las lluvias extraordinarias generaron anegamientos en gran parte del pueblo y el agua ingresó a las viviendas.
Inundación en Villa Minetti: cayeron 240 mm en 14 horas y hay evacuados
El temporal provocó anegamientos generalizados, viviendas bajo agua y un escenario crítico en el norte santafesino. Advierten que el nivel seguirá creciendo por el ingreso de agua desde Santiago del Estero.
“Les escribo porque estamos atravesando una inundación crítica. El agua sigue subiendo y la situación es desesperante”, relató una vecina a El Litoral, en medio de un panorama que no muestra mejoras inmediatas.
Lluvias extraordinarias
El intendente de Villa Minetti, Gabriel Gentile, informó que: “En 14 horas llovieron 240 milímetros. Es un desastre el panorama, está muy caótico con calles bajo agua”.
Las imágenes que llegan desde la localidad reflejan con claridad el impacto del temporal. En viviendas particulares, el agua cubre pisos completos, afectando muebles, electrodomésticos y pertenencias.
Las calles completamente anegadas dificultan la circulación y el acceso a distintos sectores del pueblo. En algunos barrios, el agua permanece estancada, mientras que en otros sigue avanzando lentamente.
El intendente también señaló el impacto social del fenómeno: “Hay hogares que tienen hasta 50 centímetros de agua y pérdida de muebles. Es muy triste esta situación”.
Un panorama complicado
Hasta el momento, se registran al menos 18 personas evacuadas, aunque las autoridades advierten que ese número podría aumentar en las próximas horas. Muchas familias optan por permanecer en sus hogares a pesar de las dificultades, mientras otras comenzaron a trasladarse a espacios seguros habilitados por el municipio.
El operativo de emergencia se activó desde la tarde del domingo, con la participación de equipos locales y regionales. “Protección Civil intervino junto a bomberos de Arrufó, Ceres y Tostado. El apoyo es incondicional”, destacó Gentile.
Sin embargo, uno de los factores que más preocupa es que “sigue viniendo agua desde la zona de Santiago del Estero”, advirtió el intendente, lo que complica el escurrimiento natural y prolonga la situación de anegamiento.