Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en el norte de la provincia de Santa Fe generaron un escenario de emergencia hídrica en distintas localidades del departamento 9 de Julio, con epicentro en Villa Minetti.
Villa Minetti bajo agua: evacuaciones, anegamientos y rescates de animales
Las intensas lluvias provocaron anegamientos en el departamento 9 de Julio, con familias evacuadas y pérdidas en el sector productivo. El gobierno provincial desplegó operativos de asistencia y monitorea el funcionamiento de defensas hídricas.
El fenómeno dejó zonas anegadas, familias evacuadas y complicaciones en áreas rurales, donde también debieron organizarse operativos para rescatar animales afectados por el avance del agua.
Evacuados y caminos intransitables
El temporal provocó acumulaciones de agua que superaron la capacidad de escurrimiento en varios sectores, afectando tanto a áreas urbanas como rurales. En Villa Minetti, una de las localidades más comprometidas, se registraron evacuaciones preventivas de familias que residen en sectores vulnerables, mientras que otras optaron por autoevacuarse ante el avance del agua.
Las autoridades locales, junto con equipos de Protección Civil, coordinaron tareas de asistencia que incluyeron el traslado de personas, distribución de insumos básicos y monitoreo permanente de la situación. En paralelo, se intensificaron los trabajos para mantener operativos los accesos y evitar el aislamiento de comunidades.
En el ámbito rural, la situación también generó complicaciones. Productores de la región debieron enfrentar anegamientos en campos y dificultades para resguardar el ganado.
En este contexto, se realizaron operativos específicos para el rescate de animales, en particular vacas que habían quedado atrapadas por el agua. Las imágenes de estos procedimientos, difundidas en redes sociales y medios nacionales, reflejaron la magnitud del evento climático y las dificultades logísticas que implican este tipo de intervenciones.
Además de las pérdidas materiales, el impacto se extiende a la actividad productiva, especialmente en zonas donde la ganadería y la agricultura constituyen el principal sustento económico. Los caminos rurales, en muchos casos intransitables, dificultan tanto la asistencia como la continuidad de las tareas habituales.
Presencia provincial
Frente a este escenario, el gobierno de Santa Fe desplegó un operativo de seguimiento y asistencia. El gobernador Maximiliano Pullaro se trasladó a Villa Minetti para supervisar el funcionamiento de las defensas hídricas y las estaciones de bombeo, consideradas clave para mitigar el impacto del exceso de agua.
Durante la recorrida, se evaluó el estado de las obras existentes y la respuesta de los sistemas de drenaje ante un evento de estas características. Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de estas infraestructuras para reducir riesgos en zonas históricamente afectadas por inundaciones, aunque reconocieron que la magnitud de las lluvias generó una situación exigente.
En paralelo, se coordinó el envío de asistencia a las localidades más afectadas, con el objetivo de garantizar la atención de las familias damnificadas y reforzar los recursos disponibles en el territorio. También se articuló el trabajo con gobiernos locales y equipos técnicos para evaluar daños y planificar acciones a corto y mediano plazo.