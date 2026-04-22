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Lluvias récord paralizan la cosecha en el centro-norte santafesino

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el centro-norte de Santa Fe provocaron la paralización total de las actividades agrícolas, con suelos saturados, anegamientos generalizados y cosechas prácticamente detenidas en los principales cultivos.

Suelos saturados y lotes anegados: fuerte freno a la producción agrícolaSuelos saturados y lotes anegados: fuerte freno a la producción agrícola
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Las persistentes precipitaciones registradas durante la última semana provocaron la paralización total de las actividades agrícolas en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, en un contexto de suelos saturados, falta de piso y elevados niveles de humedad ambiente.

Según el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período del 15 al 21 de abril de 2026, los acumulados de agua mostraron una marcada heterogeneidad territorial.

FILE PHOTO: A drone view shows a harvester working in a soybean plantation in San Andres de Giles, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 12, 2025. REUTERS/Martin Cossarini/File PhotoSuelos saturados y lotes anegados: fuerte freno a la producción agrícola

Se registraron valores superiores a los 300 milímetros en los departamentos 9 de Julio, Vera y San Cristóbal; entre 225 y 269 milímetros en General Obligado, San Justo y San Javier; entre 130 y 160 milímetros en Castellanos, Las Colonias, La Capital y Garay; y por debajo de los 50 milímetros en San Martín y San Jerónimo.

Este escenario derivó en anegamientos en sectores bajos y estados de saturación total o parcial en amplias مناطق productivas, condicionando severamente las tareas rurales.

Cosechas frenadas y labores interrumpidas

El impacto de las lluvias se reflejó en la detención de las principales actividades agrícolas. En el caso del maíz temprano, la cosecha no registró avances debido a la alta humedad de los granos y la imposibilidad de ingreso de maquinaria.

La soja temprana tuvo un leve intento de avance durante un par de días en lotes elevados de algunos departamentos, pero las nuevas precipitaciones obligaron a suspender nuevamente las tareas. En tanto, el algodón presentó una actividad casi nula, con una cosecha que se mantiene en torno al 15 % de avance.

Grains are loaded on a truck, as Paraguay's 2025/26 soybean crop is on track to exceed 10 million tons and could become the largest in the country's history, analysts and producers said, with the key summer harvest approaching its final phase, in Santa Rita, Paraguay February 3, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoSuelos saturados y lotes anegados: fuerte freno a la producción agrícola

El sorgo granífero también vio interrumpido su proceso de recolección en el centro del área analizada, con rindes promedio de entre 40 y 55 quintales por hectárea, condicionados por la inestabilidad climática.

Por su parte, el arroz avanzó de manera muy limitada y con interrupciones constantes, especialmente en el departamento San Javier.

Estado de los cultivos y perspectivas

En cuanto a los cultivos en desarrollo, la soja tardía presentó un buen desempeño general en sus etapas fenológicas, aunque los lotes ubicados en zonas bajas anegadas requerirán monitoreo sanitario para prevenir posibles complicaciones.

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El maíz tardío, con una superficie implantada de 89.000 hectáreas, mostró una evolución favorable hasta el momento, beneficiado por la disponibilidad de agua. El 95 % de los lotes se encuentra en estado bueno a muy bueno, con algunos cuadros en condiciones excelentes.

El informe también señala que, en toda el área de estudio, los suelos presentan altos niveles de humedad, con sectores completamente anegados y otros en estado de saturación, producto del escurrimiento e infiltración de los importantes volúmenes de agua acumulados.

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En este contexto, la evolución de la campaña agrícola dependerá de las condiciones climáticas de las próximas semanas, que serán determinantes para la reanudación de las labores y la definición del resultado productivo final.

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