Anticipa una edición récord

AgroActiva se prepara para una mega muestra con cifras históricas

Con más de 1.000 empresas confirmadas y una superficie expositiva que supera el millón de metros cuadrados, AgroActiva 2026 se perfila como una de las ediciones más grandes de su historia. La muestra se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong.