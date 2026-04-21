La cuenta regresiva para AgroActiva 2026 ya comenzó, y el mapa oficial difundido por la organización dejó en claro la magnitud que tendrá la próxima edición. Con más de 1.000 empresas confirmadas y una superficie total que supera los 1.145.000 metros cuadrados, la exposición volverá a transformar a Armstrong en el principal punto de encuentro del agro nacional.
AgroActiva se prepara para una mega muestra con cifras históricas
Con más de 1.000 empresas confirmadas y una superficie expositiva que supera el millón de metros cuadrados, AgroActiva 2026 se perfila como una de las ediciones más grandes de su historia. La muestra se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong.
Durante cuatro días, del 3 al 6 de junio, el predio se convertirá en una verdadera “ciudad productiva”, donde convivirán fabricantes de maquinaria agrícola, proveedores de insumos, entidades financieras, instituciones técnicas y organizaciones vinculadas al desarrollo del sector.
Cada espacio del plano representa no solo una ubicación, sino también una apuesta estratégica de las empresas por participar en uno de los eventos más relevantes de la agroindustria.
El despliegue territorial será uno de los aspectos más destacados: la muestra contará con 250 hectáreas de campo productivo, 72.000 metros cuadrados de parque cerrado y más de 453.000 metros cuadrados destinados a la exposición estática, consolidando una escala que la posiciona entre las principales del mundo.
Más infraestructura y diversidad de propuestas
Dentro de esta estructura, los espacios cubiertos adquieren un rol cada vez más importante. En esta edición habrá cuatro pabellones de stands internos —incluyendo un nuevo sector— que sumarán 207 espacios techados, ampliando las posibilidades de participación para empresas que buscan visibilidad en un entorno profesional.
La diversidad también será protagonista. El sector financiero tendrá una presencia destacada, con nueve bancos ofreciendo líneas de crédito, asesoramiento y herramientas comerciales clave para el desarrollo productivo. En paralelo, AgroActiva Ganadera ocupará 45.000 metros cuadrados, consolidándose como un espacio central para la genética, la producción y los negocios pecuarios.
La innovación tecnológica contará con áreas específicas como AgroActiva Vuela, con pista propia para la aviación agrícola, y AgroActiva Arena, concebida como un espacio de capacitación y generación de conocimiento.
A esto se sumará el plot demostrativo de Aapresid, con 8.700 metros cuadrados dedicados a prácticas sustentables y nuevas tecnologías aplicadas al agro.
Expectativa de récord de visitantes y proyección internacional
La magnitud de la muestra también se refleja en la expectativa de público. Se estima que unas 270.000 personas recorrerán el predio durante los cuatro días, lo que implica un importante desafío logístico.
Para ello, se destinaron 62 hectáreas a estacionamiento y se dispondrá de un pabellón específico para rondas de negocios internacionales, orientado a fortalecer vínculos comerciales con distintos mercados.
Un detalle simbólico refuerza el carácter federal del evento: las calles del predio llevarán nombres de provincias argentinas, representando la diversidad productiva del país y el alcance nacional de la exposición.
Con más de tres décadas de trayectoria, AgroActiva se consolidó como la muestra a campo abierto más convocante del país y una de las más importantes a nivel global. La edición 2026 no solo promete superar sus propias marcas, sino también reafirmar su rol como plataforma clave para el desarrollo, la innovación y los negocios del agro argentino.