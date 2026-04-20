Del 3 al 6 de junio, la localidad santafesina de Armstrong volverá a transformarse en el epicentro neurálgico de los agronegocios nacionales. En este escenario de 60 hectáreas de pura potencia productiva, AgroActiva Ganadera no solo busca ratificar su vigencia tras más de tres décadas de historia, sino que proyecta un crecimiento sin precedentes.
La ganadería argentina se da cita en Armstrong: AgroActiva proyecta un salto genético y comercial
Con una agenda que amalgama genética de vanguardia, remates de volumen físico y televisado y el respaldo de las asociaciones de criadores más influyentes del país, el sector ganadero reclama el protagonismo absoluto en la muestra más federal de la Argentina.
La muestra se consolida hoy como el punto de encuentro donde el presente productivo y la proyección de negocios se fusionan en cuatro jornadas de alta intensidad comercial.
La ganadería, lejos de ser un actor secundario, ha logrado capturar una porción vital de la atención del productor. En un contexto donde la eficiencia es la moneda de cambio, la exposición ofrece una vidriera inigualable para observar cómo la tecnología y la tradición se dan la mano para potenciar los rodeos argentinos.
Alianzas estratégicas y el rugir de la pista de remates
Uno de los pilares fundamentales que sostiene esta estructura es la alianza estratégica con Agricultores Federados Argentinos (AFA) SCL. Como sponsor histórico, la cooperativa tendrá una presencia institucional imponente, pero su gran hito ocurrirá el jueves 4 a las 13:30 con su tradicional remate de invernada.
Las proyecciones son ambiciosas: se espera que más de 2.000 cabezas pasen por la pista, aportando el volumen y el dinamismo comercial que los invernadores y feedloteros buscan cada año para reponer stock con calidad garantizada.
Este despliegue se complementa con un Boulevard Ganadero en constante expansión. En este corredor, las empresas más importantes del rubro —desde laboratorios de sanidad animal hasta fabricantes de infraestructura rural y nutrición— exhibirán lo último en soluciones tecnológicas.
Es aquí donde el visitante encuentra la "caja de herramientas" necesaria para optimizar los índices de preñez y mejorar la conversión de carne.
Genética de élite: El estándar de las grandes razas
La calidad de los reproductores que pisarán el suelo de Armstrong este año promete superar todos los registros previos. El respaldo institucional de las asociaciones de Angus, Hereford, Limangus y Braford garantiza un estándar técnico de excelencia, convirtiendo a la jura en un certamen de referencia regional.
El cronograma para los cabañeros es estricto y profesional. Las actividades iniciarán el martes 2 con la admisión sanitaria y técnica, un proceso riguroso que asegura la calidad de lo que se exhibe.
El miércoles y jueves serán los días de las juras de clasificación, momentos clave donde los jurados evaluarán el rumbo de la ganadería nacional, premiando la funcionalidad y el biotipo carnicero que demanda el mercado internacional.
El clímax de la actividad pecuaria llegará el viernes 5. Por la mañana, la entrega de premios en la pista central servirá de antesala para lo que ocurrirá a partir de las 14:30: el esperado remate de reproductores.
Esta edición cuenta con una novedad de peso en el martillo: la incorporación de la firma consignataria Talano Hnos., que se suma por primera vez a AgroActiva para aportar su impronta y prestigio en la concreción de negocios de alta gama, asegurando que los mejores toros y vaquillonas encuentren rápidamente nuevos destinos productivos.
Digitalización y transferencia de conocimiento en el campo
La modernización del sector se refleja en la nutrida agenda de remates televisados y vía streaming, permitiendo que el alcance de AgroActiva sea verdaderamente nacional. El jueves, la firma Campos y Ganados liderará una jornada de ventas virtuales de gran escala, mientras que el viernes el protagonismo se dividirá entre Ariel Saenz & Cía, Vicar Ganadera y FCO Agroganadera.
Esta diversificación de canales de comercialización garantiza que, incluso aquel productor que no pueda trasladarse a Armstrong, pueda pujar por lotes de invernada y cría de destacados orígenes.
Sin embargo, el valor agregado de AgroActiva Ganadera trasciende las transacciones. La formación técnica ocupa un lugar central en el programa 2026. A través de charlas magistrales y demostraciones prácticas a bozal en pista, especialistas de diversos sectores compartirán conocimientos aplicados sobre manejo de pasturas, bienestar animal y genética de precisión.
Mariano Restelli, Coordinador de submuestras y nuevos negocios de AgroActiva, sintetizó el espíritu de esta edición: "AgroActiva Ganadera 2026 se presenta como la potencia del presente. Se ha consolidado como el gran punto de encuentro del sector productivo, con una propuesta que combina volumen, genética, negocios y conocimiento".
Según el directivo, la muestra deja abierta la puerta a nuevas sorpresas que se revelarán en las semanas previas a la apertura de tranqueras, reafirmando que, en Armstrong, el corazón ganadero late más fuerte que nunca.