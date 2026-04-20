Edición 2026

La ganadería argentina se da cita en Armstrong: AgroActiva proyecta un salto genético y comercial

Con una agenda que amalgama genética de vanguardia, remates de volumen físico y televisado y el respaldo de las asociaciones de criadores más influyentes del país, el sector ganadero reclama el protagonismo absoluto en la muestra más federal de la Argentina.