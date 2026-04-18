Claves del mercado de granos

Soja: cosecha lenta por lluvias, pero con descargas récord en el Gran Rosario

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario describe un escenario complejo para los principales cultivos: mientras la cosecha de soja avanza con demoras por las lluvias, los ingresos a puertos baten récords y la harina de soja alcanza máximos internacionales. En paralelo, el trigo muestra fuerte dinámica comercial, pero enfrenta incertidumbre global por el clima en Estados Unidos.