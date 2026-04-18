Informe de la BCR

Campaña de trigo 2026/27: el impacto del conflicto de Medio Oriente en los números del productor argentino

El estudio advierte que el conflicto en Medio Oriente está reconfigurando la ecuación económica del trigo argentino. Aunque los precios del cereal subieron, el fuerte incremento en insumos clave como fertilizantes y combustibles golpea los márgenes y pone en duda la rentabilidad de la próxima campaña.