Informe de MAIZAR

Hay más presión de chicharritas que en 2025, aunque llega tarde para la mayoría de los maíces

Investigan síntomas foliares en zonas endémicas, que no necesariamente impactarán en los rindes. “Los productores se preocupan al observar este tipo de sintomas, pero su presencia por sí sola no es concluyente: aún no podemos afirmar con certeza cuál será su impacto sobre el rendimiento”, indicó Alejandro Vera, coordinador de la Red.