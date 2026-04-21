Agricultura

Exceso de lluvias frena la cosecha de soja en Entre Ríos

De acuerdo al relevamiento, en muchos sectores de la provincia las lluvias acumuladas en apenas quince días ya duplicaron los valores normales de todo abril, que rondan los 130 milímetros. Incluso, en zonas del centro entrerriano todavía resta incorporar al registro entre 70 y 100 milímetros adicionales caídos en las últimas jornadas.