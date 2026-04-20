El panorama agrícola nacional ha recibido una inyección de optimismo técnico tras el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Tras un exhaustivo relevamiento por el centro del área agrícola nacional y la validación mediante tecnología satelital, la entidad decidió ajustar al alza la superficie estimada de maíz, elevándola a 8,1 millones de hectáreas.
Récord productivo: ajustan al alza la siembra de maíz y la cosecha alcanzaría las 61 millones de toneladas
El análisis de imágenes satelitales obligó a un recalculo positivo en la superficie de maíz, sumando 300.000 hectáreas al ciclo actual. Mientras el cereal vuela hacia un techo histórico, la soja muestra rindes excepcionales en la zona núcleo, aunque el clima impone una pausa obligada en las tareas de recolección.
Este incremento de 300.000 hectáreas respecto a las previsiones anteriores tiene un impacto directo y contundente en la balanza comercial: la proyección de producción trepa ahora a las 61 millones de toneladas, lo que representa un salto de 4 millones de toneladas adicionales para la presente campaña.
Este ajuste no es azaroso. Se fundamenta en una mejora marcada de la condición de los cultivos tardíos en las últimas semanas. Actualmente, el 98,6 % del área relevada se encuentra entre "Normal y Excelente", un indicador de vital importancia para el cumplimiento de las metas productivas.
Soja: Rindes de punta pero con el freno de mano puesto
En lo que respecta a la oleaginosa, la campaña avanza con un ritmo ambivalente. Por un lado, la productividad por hectárea está superando los promedios históricos en las zonas más fértiles del país. En el Núcleo Norte se registran 39,6 qq/Ha, mientras que el Núcleo Sur escala hasta los 42 qq/Ha. Otros puntos, como el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires, también reportan valores iniciales sumamente alentadores.
Sin embargo, el clima ha decidido jugar su propio partido. Las lluvias registradas durante las últimas 48 horas han dificultado el acceso a los lotes, generando una demora en las labores de recolección de casi 2 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas cinco campañas.
Actualmente, la cosecha alcanza el 6,2 % del área apta. Pese a este bache logístico, las precipitaciones han sido una bendición para la soja de segunda, que presenta un 80,5 % en condición Normal/Buena, permitiendo sostener la proyección nacional en 48,5 millones de toneladas.
El maíz tardío y el desafío de los excesos hídricos
El maíz no solo aporta buenas noticias por el lado de la superficie, sino también por su productividad. La cosecha ya cubre el 24,7 % del área apta, con un rinde promedio nacional de 87,5 qq/Ha.
No obstante, las disparidades regionales son notables: mientras que en el núcleo productivo los rindes oscilan entre los 94 y 100 qq/Ha, otras zonas enfrentan desafíos hídricos.
Tras los últimos eventos de lluvia, si bien se mantienen adecuados niveles de reserva en los perfiles, se han detectado excesos hídricos críticos en sectores del Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos. Estos excesos podrían complicar la logística de transporte y la estabilidad de los granos si las condiciones de humedad ambiente no ceden en el corto plazo.
Girasol: El sur bonaerense sostiene la campaña
Finalmente, el girasol se encamina hacia su etapa de cierre con el 89,9 % del área cosechada. Al igual que con la soja, las lluvias han condicionado el ritmo de las máquinas, provocando un retraso del -5,2 % comparado con el último quinquenio.
El foco de actividad se trasladó casi exclusivamente al Sudeste de Buenos Aires, la región que menos sufrió el impacto del temporal reciente y donde las labores progresaron 20 puntos porcentuales en apenas una semana.
Con rendimientos muy variables que van desde los 10 hasta los 35 qq/Ha en el sur bonaerense y pampeano, el promedio nacional se estabiliza en 23,6 qq/Ha, consolidando una producción final de 6,4 millones de toneladas.