Informe de la Bolsa de Cereales

Récord productivo: ajustan al alza la siembra de maíz y la cosecha alcanzaría las 61 millones de toneladas

El análisis de imágenes satelitales obligó a un recalculo positivo en la superficie de maíz, sumando 300.000 hectáreas al ciclo actual. Mientras el cereal vuela hacia un techo histórico, la soja muestra rindes excepcionales en la zona núcleo, aunque el clima impone una pausa obligada en las tareas de recolección.