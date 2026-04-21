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Con foco en toxicología

FADIA lanza el Módulo 3 del Programa de Manejo Integrado de Plagas

La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), realizará el 30 de abril una nueva capacitación virtual del Programa de Manejo Integrado de Plagas. En esta oportunidad, el eje estará puesto en toxicología de plaguicidas, actualización normativa y riesgos de manipulación.

FADIA, junto a sus entidades miembros, anunció una nueva jornada de capacitación en el marco del Programa de Manejo Integrado de Plagas.FADIA, junto a sus entidades miembros, anunció una nueva jornada de capacitación en el marco del Programa de Manejo Integrado de Plagas.
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La FADIA, junto a sus entidades miembros, anunció una nueva jornada de capacitación en el marco del Programa de Manejo Integrado de Plagas, destinada a profesionales matriculados de todo el país.

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Se trata del Módulo 3, titulado “Toxicología de Plaguicidas: clasificación toxicológica y actualización normativa”, una propuesta orientada a fortalecer la formación técnica y promover el ejercicio responsable de la profesión.

La actividad se desarrollará el próximo 30 de abril, a las 18 horas, bajo modalidad virtual y contará con la disertación del ingeniero agrónomo Daniel Mazarella.

Temario del encuentro

Durante la capacitación se abordarán los siguientes ejes:

Clasificación toxicológica (actualización normativa).

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Marco regulatorio.

Riesgos de manipulación.

Desde la organización destacaron que el espacio está dirigido exclusivamente a ingenieros agrónomos matriculados y habilitados, con inscripción gratuita y cupos limitados.

Capacitación continua para el sector

El programa es impulsado por FADIA junto a CIAFA y Chemotécnica, con el objetivo de seguir promoviendo la actualización profesional en temas estratégicos vinculados a la sanidad vegetal y las buenas prácticas.

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Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/MmXgw67aQjyKpTMJ7

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