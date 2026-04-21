Con foco en toxicología

FADIA lanza el Módulo 3 del Programa de Manejo Integrado de Plagas

La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), realizará el 30 de abril una nueva capacitación virtual del Programa de Manejo Integrado de Plagas. En esta oportunidad, el eje estará puesto en toxicología de plaguicidas, actualización normativa y riesgos de manipulación.