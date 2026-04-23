En una jornada marcada por el diálogo directo y la búsqueda de soluciones conjuntas, la ciudad de Sastre fue sede este lunes de un importante encuentro con productores lecheros de toda la región. El objetivo central fue evaluar la compleja realidad que atraviesa la actividad y establecer una agenda de prioridades ante las autoridades locales y provinciales.
Tamberos del centro oeste plantearon urgencias en una mesa de trabajo junto a autoridades locales y provinciales
Allí, el director de Lechería del Gobierno de Santa Fe, Carlos Di Lorenzi, se hizo presente para escuchar la situación regional del sector.
«Este tipo de reuniones son muy fructiferas porque los productores nos plantean sus necesidades. Nosotros les presentamos y pusimos a disposición las herramientas crediticias para que se empapen, las conozcan y puedan acceder a ellas», le dijo a este medio Carlos Di Lorenzi, director provincial de Lechería del Gobierno de Santa Fe.
La reunión contó con una mesa de diálogo integrada por figuras claves para la gestión de recursos y políticas públicas. María del Carmen Amero, intendente de la cabecera del departamento San Martín, ofició de anfitriona y destacó la importancia de la lechería como motor económico local.
Cerca de 20 productores tamberos de toda la región se hicieron presentes para analizar el presente de la actividad.
El senador provincial Esteban Motta vinculó las necesidades del territorio con el trabajo legislativo pero se mostró crítico de la falta de previsibilidad para un sector golpeado desde hace décadas.
«La lechería fue siempre una actividad compleja. Yo siempre digo que los tamberos son gente apasionada porque sostienen una tarea que es de las más inestables en los últimos tiempos. Venimos de un derrotero de 25 años de retroceso. No hay una estrategia a futuro para darle garantías a los productores, aun más para quienes son los que mas necesitan».
Análisis
El encuentro no sólo sirvió para exponer datos técnicos, sino principalmente para que quienes cuentan con establecimientos ganaderos manifiesten sus inquietudes cara a cara con los funcionarios. Entre los temas más urgentes se analizó el impacto de los costos de producción frente a los precios percibidos por el tambero.
«Hoy nos están pagando el litro entre 30 y 35 centavos de dólar. Cada uno hace lo que puede para subsistir. La inversión en un tambo no se hace de un día para el otro, lleva años. Nosotros vendemos la producción y la cobramos a los 60 días. Cuando hay inflación, se complica. Ahora, por suerte, está un poco más estable. Los tamberos que quedamos en pie estamos muy curtidos y sabemos de la lucha día a día.», explicó Mario Broda, productor local.
No pasó desapercibida la realidad de infraestructura y caminos, donde los presentes plantearon la necesidad de garantizar la transitabilidad para el retiro diario de la leche, un punto crítico para la logística rural. «Son muchos los inconvenientes que tenemos como sociedad y país. Nos tenemos que ir adaptando a cada gobierno, a cada realidad para subsitir», analizó Broda.
Electrificación rural
En tanto, desde el ala política santafesina desplegaron e informaron las líneas de financiamiento existentes, herramientas crediticias fundamentales para modernización y sostenimiento del capital de trabajo.
En tal sentido se presentó el Fondo de Electrificación Rural (FER) y el programa GENERA, orientados a promover obras eléctricas en los establecimientos productivos, claves para el desarrollo y la modernización del sector.
«Hay necesidades en insfrasestrucura, algo existente en la provincia. Nosotros, cuando asumimos, hicimos un analisis y observamos que está muy deteriorada. Por eso pusimos a disposición las líneas crediticias para tambeos», indicó Carlos Di Lorenzi, director provincial de Lechería.
En la misma línea, el funcionario provincial se comprometió a transmitir los lineamientos del gobierno de Santa Fe para el sector. «La insfraestructura es muy decadente. Hablamos de generar competitivida, pero es imposible cuando no tenemos buenos caminos ni buenas condiciones elctricas. En ese sentido estamos impulsando fondos para dar un paso y avanzar en la materia».
Motta, a su vez, se lamentó la falta de planificacion ganadera en Argentina, situación que llevó a que pasemos de potencia a ser superados por países vecinos más pequeño. «Mientras el resto de las naciones incentivan la actividad, somos los únicos que tenemos retenciones. La actividad agropecuaria subsidia a los espacios urbanos, algo que no existe en el mundo. Incluso en Europa pasa a la inversa para que la gente se quede en el campo», sentenció.
En la misma sintonía, Broda explicó que la producción lechera se trata de una actividad «que te tiene que gustar porque es una pelea constante». Coincidiendo con el senador, ratificó la ausencia de organización y visión a futuro para el sector. «Detrás de una vaca hay mucho laburo. Hace 40 años que no crecemos en lechería y nuestros países vecinos, sin desarrollo, lo vienen haciendo».