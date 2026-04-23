La primera edición de la Expo Dron, realizada en las instalaciones de la Sociedad Rural de Santa Fe, cerró con un balance que superó las expectativas iniciales.
La Sociedad Rural de Santa Fe se consolidó como un espacio clave para la capacitación y la innovación
Con una masiva convocatoria en la entidad ruralista, especialistas y empresas demostraron que los drones ya no son el futuro, sino el presente de la eficiencia productiva.
Bajo el lema “Datos, estrategia y eficiencia: de la nube al campo”, el evento reunió a más de 120 asistentes presenciales y una importante audiencia vía streaming, consolidando a la entidad como un polo de actualización para la región.
Durante el encuentro, la Rural de Santa Fe se posicionó como un espacio clave de formación y actualización en torno a una herramienta que ya dejó de ser futurista para convertirse en una solución concreta en los sistemas productivos.
Tecnología de vanguardia
La integración de conocimientos teóricos con demostraciones prácticas permitió a los asistentes profundizar en el uso de drones para mejorar la eficiencia operativa, optimizar recursos y reducir errores en las aplicaciones.
En este contexto, el especialista Esteban Frola valoró especialmente la organización y la respuesta del público.
“El evento estuvo muy bien organizado, con mucha participación. Se notó un fuerte interés, sobre todo porque estamos hablando de una tecnología que no es cara y cuyo costo-beneficio es muy alto”, afirmó, subrayando uno de los factores clave que explican la rápida adopción de estas herramientas.
El crecimiento del uso de drones en el agro, según explicó Frola, es sostenido y con amplio margen de expansión.
Su mayor potencial se observa actualmente en los cultivos intensivos, especialmente en la fruticultura, donde los altos volúmenes de aplicación y los problemas de deriva encuentran en esta tecnología una solución eficiente.
Sin embargo, también destacó su avance en los sistemas extensivos: “Es una evolución constante. En intensivos va a arrasar, pero en extensivos también se ha incrementado mucho la capacidad de trabajo con drones más grandes”, indicó.
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el nivel de las disertaciones técnicas, con la participación de especialistas como Juan Pablo Alisio, Daniel Di Benedetto y Carlos Navarro, quienes abordaron distintas dimensiones de la agricultura de precisión y el uso estratégico de datos.
A esto se sumaron demostraciones a campo, donde se realizaron pruebas de pulverización y control de calidad mediante tarjetas hidrosensibles, aportando evidencia concreta sobre la efectividad de estas tecnologías.
Éxito rotundo
El presidente de la entidad anfitriona, Ricardo Argenti, destacó la magnitud del evento al señalar que “es un hito de tecnología pura para Santa Fe y la región”, y remarcó la presencia de equipos de última generación, incluyendo drones con capacidad de trabajo de hasta 22 hectáreas por hora.
En ese sentido, subrayó que una de las principales ventajas operativas es la posibilidad de trabajar en condiciones donde la maquinaria tradicional no puede ingresar, como terrenos anegados.
Argenti también proyectó el impacto a futuro de estas herramientas: “No solo sirven para la aplicación de fitosanitarios, sino también para siembra, mapeo y control de malezas. Es la tecnología puesta al servicio del productor”.
En línea con este crecimiento, adelantó que la institución trabaja en la incorporación de un espacio exclusivo de AgTech dentro de la tradicional exposición anual de agosto.
Desde la organización, el secretario Juan Carlos Pujato puso el foco en la diversidad del público y el fuerte protagonismo de jóvenes: “Se ha sumado mucha gente joven, lo cual es muy importante porque vemos en esto una salida laboral concreta”.
Además, remarcó la importancia de la capacitación en manejo, nutrición y tecnologías emergentes, en un contexto donde la eficiencia es determinante para la sustentabilidad del negocio agropecuario.
En la misma línea, el tesorero Enrique Macagno calificó al evento como “un éxito total” y destacó el acompañamiento de empresas, clave para consolidar esta primera experiencia. La articulación con el sector privado aparece como un eje central para sostener este tipo de iniciativas.