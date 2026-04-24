La localidad de San Agustín avanza en una agenda de gestión centrada en obras de infraestructura consideradas prioritarias para su crecimiento.
San Agustín: gestionan ante Provincia obras estratégicas para potenciar el desarrollo urbano
Autoridades de San Agustín avanzan en gestiones con la provincia para concretar obras clave como cloacas, ciclovía y la renovación de la plaza, en una apuesta al desarrollo urbano.
En ese marco, el presidente comunal Cristian Osta mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, acompañado por la diputada provincial Jimena Senn.
El encuentro tuvo como eje central el seguimiento y la proyección de iniciativas estratégicas que apuntan a mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los vecinos.
Proyectos prioritarios en agenda
Durante la reunión se analizaron tres obras fundamentales para la localidad. Entre ellas, el proyecto de red de cloacas ocupa un lugar central, ya que representa un avance sustancial en materia de saneamiento y salud pública.
Asimismo, se abordó el desarrollo de una ciclovía, una intervención que no solo apunta a mejorar la conectividad interna, sino también a promover hábitos saludables y una movilidad más sustentable.
En paralelo, la refacción de la plaza principal forma parte de las acciones orientadas a recuperar y jerarquizar los espacios públicos, generando ámbitos de encuentro y recreación para la comunidad.
Desde la comuna destacaron la importancia de la articulación con el gobierno provincial para concretar este tipo de proyectos, que requieren planificación, financiamiento y acompañamiento técnico.
En ese sentido, valoraron la predisposición del ministro Lisandro Enrico para avanzar en las gestiones, así como el rol de la diputada Jimena Senn en el impulso y seguimiento de las iniciativas.
Desde el gobierno local remarcaron que continuarán "trabajando en la gestión de proyectos que permitan sostener este camino de crecimiento, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de la comunidad y acompañar su evolución en el mediano y largo plazo".
Cultura
Por otra parte Osta, mantuvo una reunión de trabajo con el referente cultural Quique Maillier con el objetivo de continuar desarrollando y consolidando la agenda cultural de la localidad.
Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de acción orientadas a ampliar la oferta artística, con especial énfasis en la incorporación de nuevas propuestas teatrales.
Uno de los principales puntos de la reunión fue la planificación de obras y actividades escénicas que podrían concretarse en el corto plazo en San Agustín. La iniciativa busca acercar el teatro a la comunidad, generando nuevos espacios de expresión y encuentro.
Estas propuestas se enmarcan en una estrategia local que apunta a diversificar las actividades culturales y promover el acceso a distintas manifestaciones artísticas.
Evento solidario
Además San Agustín se prepara para vivir un evento inédito que combinará encuentro, solidaridad y pasión por las motos. La organización del primer Moto Asado ya está en marcha, con el objetivo de reunir a vecinos y visitantes en una jornada pensada para compartir y colaborar con una causa comunitaria.
La iniciativa comenzó a tomar forma tras una reunión de trabajo encabezada por el presidente comunal, Cristian Osta, junto al titular del SAMCo, Oscar Lanteri, el director Jorge Eichner y el odontólogo Cristian Catroppa. Durante el encuentro, las autoridades comenzaron a delinear los aspectos centrales del evento, que promete convertirse en una nueva propuesta convocante para la localidad.
El Moto Asado tendrá un carácter solidario, ya que lo recaudado estará destinado a fortalecer el funcionamiento del SAMCo San Agustín, una institución clave para la atención sanitaria de la comunidad. En ese sentido, la actividad no solo apunta a ofrecer una experiencia recreativa, sino también a generar un impacto positivo en el sistema de salud local.
Desde la organización destacaron que el evento busca fomentar el trabajo articulado entre distintas instituciones, consolidando vínculos y promoviendo la participación ciudadana. La propuesta combinará el espíritu del motociclismo con un espacio gastronómico y de encuentro, en una jornada abierta a todo público.
Además, la iniciativa se inscribe en una línea de gestión orientada a impulsar actividades que fortalezcan la identidad local y generen oportunidades de integración social. “Se trata de crear espacios donde la comunidad pueda encontrarse, disfrutar y al mismo tiempo colaborar con causas importantes”, remarcaron desde la comuna.
Con expectativas en crecimiento, San Agustín apuesta a que este primer Moto Asado marque el inicio de una tradición, posicionándose como un evento que conjuga entretenimiento, compromiso social y sentido de pertenencia.