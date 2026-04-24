#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Con la participación de alumnos locales

Pilar fue sede de una jornada recreativa en la antesala de los Juegos Suramericanos

En el marco de las actividades previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la localidad del departamento Las Colonias, fue escenario de una propuesta recreativa y participativa que convocó a instituciones educativas y vecinos de todas las edades.

Durante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporteDurante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporte
Seguinos en
Por: 

La iniciativa, que forma parte del recorrido territorial de promoción del evento deportivo internacional, ofreció una jornada cargada de juegos, actividades lúdicas y expresiones culturales, con el objetivo de acercar el espíritu de los Suramericanos a cada rincón de la provincia.

Durante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporte, la integración y los valores del trabajo en equipo.

Durante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporteDurante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporte

La presencia de la mascota oficial del evento, Capi, sumó un atractivo especial, generando un vínculo directo con los más chicos y reforzando la identidad de los Juegos.

Mirá tambiénAlumnos de la Escuela N°40 de San Cristóbal impulsan una campaña contra las amenazas

El evento no solo apuntó a la diversión, sino también a la concientización sobre la importancia de la actividad física y la vida saludable, pilares fundamentales de la agenda deportiva provincial de cara a 2026.

Cultura urbana y talento local en escena

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el show sorpresa del grupo Urbano de Actitud Positiva Pilar, que aportó ritmo y energía con una presentación coreográfica que fue ampliamente celebrada por el público presente.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

La inclusión de propuestas artísticas dentro de este tipo de actividades refuerza el enfoque integral del programa, que combina deporte, cultura y participación ciudadana.

Un camino federal hacia los Suramericanos

Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de este tipo de encuentros para federalizar el evento y generar sentido de pertenencia en toda la provincia.

Durante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporteDurante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporte

En ese sentido, la diputada provincial Jimena Senn fue reconocida por impulsar la llegada de estas iniciativas a la localidad, promoviendo espacios innovadores de encuentro comunitario.

Con este tipo de acciones, Santa Fe continúa consolidando su preparación para recibir a uno de los eventos deportivos más importantes del continente, fortaleciendo no solo la infraestructura, sino también el compromiso social y la participación ciudadana en torno al deporte.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Juegos Odesur 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro