La iniciativa, que forma parte del recorrido territorial de promoción del evento deportivo internacional, ofreció una jornada cargada de juegos, actividades lúdicas y expresiones culturales, con el objetivo de acercar el espíritu de los Suramericanos a cada rincón de la provincia.
Pilar fue sede de una jornada recreativa en la antesala de los Juegos Suramericanos
En el marco de las actividades previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la localidad del departamento Las Colonias, fue escenario de una propuesta recreativa y participativa que convocó a instituciones educativas y vecinos de todas las edades.
Durante el encuentro, estudiantes y público en general participaron de distintas dinámicas recreativas pensadas para fomentar el deporte, la integración y los valores del trabajo en equipo.
La presencia de la mascota oficial del evento, Capi, sumó un atractivo especial, generando un vínculo directo con los más chicos y reforzando la identidad de los Juegos.
El evento no solo apuntó a la diversión, sino también a la concientización sobre la importancia de la actividad física y la vida saludable, pilares fundamentales de la agenda deportiva provincial de cara a 2026.
Cultura urbana y talento local en escena
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el show sorpresa del grupo Urbano de Actitud Positiva Pilar, que aportó ritmo y energía con una presentación coreográfica que fue ampliamente celebrada por el público presente.
La inclusión de propuestas artísticas dentro de este tipo de actividades refuerza el enfoque integral del programa, que combina deporte, cultura y participación ciudadana.
Un camino federal hacia los Suramericanos
Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de este tipo de encuentros para federalizar el evento y generar sentido de pertenencia en toda la provincia.
En ese sentido, la diputada provincial Jimena Senn fue reconocida por impulsar la llegada de estas iniciativas a la localidad, promoviendo espacios innovadores de encuentro comunitario.
Con este tipo de acciones, Santa Fe continúa consolidando su preparación para recibir a uno de los eventos deportivos más importantes del continente, fortaleciendo no solo la infraestructura, sino también el compromiso social y la participación ciudadana en torno al deporte.