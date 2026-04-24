Con la participación de alumnos locales

Pilar fue sede de una jornada recreativa en la antesala de los Juegos Suramericanos

En el marco de las actividades previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la localidad del departamento Las Colonias, fue escenario de una propuesta recreativa y participativa que convocó a instituciones educativas y vecinos de todas las edades.