Atletismo

Gran actuación de Juan Carlos Luqui en los 42K de Mar del Plata

El atleta oriundo de La Paz (Entre Ríos) pero radicado en Santa Fe desde hace 18 años, culminó la tradicional maratón por las calles marplatenses en segundo lugar con un tiempo de 02:31:08; 24 segundos después que el formoseño Félix Sánchez, ganador de la competencia por segunda vez.