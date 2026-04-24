Uno de los eventos más esperados del fin de semana en Mar del Plata llegó en la mañana de este domingo, con el desarrollo de la Maratón de 42K Sportsfacilities/New Balance y sus pruebas complementarias de 21 y 10 kilómetros. Con la tradicional largada a las 7 de la mañana, en las primeras postales se lucen los rayos matutinos de un sol que todavía no había alcanzado a asomar del todo.
Gran actuación de Juan Carlos Luqui en los 42K de Mar del Plata
El atleta oriundo de La Paz (Entre Ríos) pero radicado en Santa Fe desde hace 18 años, culminó la tradicional maratón por las calles marplatenses en segundo lugar con un tiempo de 02:31:08; 24 segundos después que el formoseño Félix Sánchez, ganador de la competencia por segunda vez.
Al igual que sucedió en noviembre del año pasado con el Medio Maratón, la largada se realizó en las escalinatas de Playa Grande en lugar de hacerlo en las inmediaciones de la Rambla. Con aún algunas lloviznas, los casi cuatro mil atletas inscriptos se lanzaron con rumbo a Avenida Constitución.
La prueba la ganó el formoseño Félix Sánchez, que se transformó en bicampeón de la maratón con una marca de 02.30.44. El podio fue completado por el entrerriano radicado en nuestra ciudad, Juan Carlos Luqui (02:31:08) y Matías Velázquez (02:35:21).
Mientras tanto, la marplatense Anahí Castaño fue la ganadora entre las mujeres (volvió a arrasar con su cuarto oro consecutivo), con un tiempo de 02:54:41. En segundo lugar llegó Magalí Battaglia (03:00:15), y en el tercer puesto culminó Viviana Rodríguez (03:08:49).
En los 21 kilómetros, Tomás Moyano se impuso en 01:11:52, y lo siguieron Renzo Sosa (01:13:09) y Maximiliano González Maffeo (01:13:29). En la rama femenina, Karen Cejas se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 01:23:19, mientras que Yanina Ferrara (01:27:42) y Andrea Changazzo (01:28:38) completaron el podio.
Mientras tanto, en los 10 kilómetros, Tiago Muñoz fue el ganador (31:53) y fue seguido de Juan Cruz Rodríguez Schneider (31:57) y Ulises Sanguinetti (32:08). Entre las mujeres, Noelí Vicintín se destacó con un tiempo de 37:39, con el que se despegó con un margen de casi cuatro minutos con respecto a Julia Lana (40:03) y Evelyn Rojas (40:55).
En contacto con El Litoral, Juan Carlos Luqui, de 36 años, contó que nació en la ciudad de La Paz (Entre Ríos), pero que desde los 18 reside en Santa Fe, ya que a esa edad se trasladó a nuestra ciudad para estudiar y se quedó definitivamente. Soltero y sin hijos, el atleta señaló: "Soy quiropráctico y entrenador. Por la mañana trabajo en un consultorio (Punto de Ekilibrio) y por la tarde soy entrenador personal del club de corredores en el gimnasio Goiak; además también soy entrenador de manera virtual".
-¿Cómo transcurre un día de tu vida teniendo en cuenta el tiempo que te lleva entrenar?
-Durante la semana me organizo en base al horario que tengo de consultorio a la mañana para acomodar el entrenamiento del día. Después del trabajo, a la siesta entreno; y si puedo, a la noche meto un segundo turno. Los sábados y domingos, que tengo más tiempo, los aprovecho para entrenar.
-Sé que comenzaste como triatleta. ¿Desde cuándo y por qué te decidiste a correr solo maratones?
-Desde abril de 2023. Deje el triatlón porque me llevaba mucho más tiempo entrenar, ya que son tres disciplinas. Era muy desgastante, además las prioridades van cambiando. Yo seguía estudiando y trabajando y la verdad que no podía hacer todo. El running fue una pasión desde siempre y en 2024 corrí una ultra de montaña en Bariloche (100K). Ahí empecé un proceso ciento por ciento dedicado al running. Desde esa carrera hasta ahora he corrido todas las distancias de calle y de montaña, 10K, 15k, 21K, 42K y 100K.
-La de Mar del Plata fue una carrera muy dura, no solo para vos sino para Sánchez, el ganador. ¿Qué fue lo que más te complicó y cómo hiciste para llegar en segundo lugar?
-Mardel fue una carrera muy especial. Nos tocó la primera vuelta con piso mojado porque había llovido, por lo que las zapatillas no se agarraban bien y el esfuerzo por mantener los ritmos eran el doble. La segunda vuelta ya había mucho viento. En sí, sabía que era dura, pero sabía que podía estar adelante. En el kilómetro 30 me la jugué en ir para adelante pero en el 38 empecé con calambres en las pantorrillas. Desde ahí fue luchar contra eso, y Félix (Sánchez), que es un atleta experimentado, me pasó y me terminó ganando a lo último x 24 segundos.
-Pensando en el futuro. ¿Cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo?
-Próximamente, como objetivos principales son la media maratón de Buenos Aires (21K) en agosto y el maratón (42K), también en Buenos Aires, en septiembre. Si bien para la media ya estoy confirmado como élite, estoy esperando que me aprueben para entrar al maratón como élite B. Antes tengo los 21K de Rosario el 10 de mayo (calle); los 51K de Turmalina, en La Falda (montaña) en junio; los 30K de New Balance en julio; y ya en agosto y septiembre las dos competencias en Buenos Aires. Me estoy entrenando pensando en poder seguir peleando por subirme a los podios.