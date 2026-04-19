Guillermina Cossio se consagró campeona en los 200 metros llanos durante la Copa Nacional de Clubes de Mayores 2026, una de las competencias más importantes del calendario del atletismo argentino.
Copa Nacional de Clubes 2026
Guillermina Cossio campeona en los 200 metros llanos de Argentina
Con un tiempo de 24.05, la corredora venadense se adueñó del oro en una de las pruebas más exigentes del atletismo nacional, destacándose entre sus pares.
Siguen los éxitos de Guillermina Cossio en el atletismo argentino.
La velocista logró el primer puesto con un tiempo de 24.05, resultado que le permitió quedarse con la medalla dorada en la prueba de velocidad corta.
La velocista logró el primer puesto con un tiempo de 24.05.
La competencia reunió a atletas de distintos puntos del país y forma parte del circuito nacional organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), donde participan los principales exponentes de cada disciplina.
Con este triunfo, Cossio suma un nuevo título a su trayectoria y ratifica su buen presente en el ámbito nacional, consolidándose entre las destacadas de la especialidad.
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