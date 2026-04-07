Actividad legislativa

Murphy en lo más alto: la diputada Galnares promovió el reconocimiento a la atleta Guille Cossio

“Es importante reconocer a Guillermina Cossio como una representante del deporte santafesino, que con esfuerzo y dedicación logra posicionarse a nivel internacional y llevar el nombre de su localidad y de la provincia a lo más alto”, comentó.