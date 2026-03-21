El Parlamento Federal del Clima debatió en la Legislatura

La Legislatura albergó la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un espacio que reunió a representantes de todo el país para abordar los principales desafíos ambientales.
Se debatieron políticas ambientales, financiamiento y proyectos con impacto productivo. El espacio busca activar la acción climática de Argentina ante lo que consideran la deserción del Congreso en el tema.
La Legislatura albergó la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un espacio que reunió a representantes de todo el país para abordar los principales desafíos ambientales.
"Con diálogo, trabajo conjunto y mirada federal, se avanzó en iniciativas para fortalecer políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente" señaló la diputada santafesina Sofía Galnares al frente del encuentro.
En la rueda final del encuentro, Abraham Galo (legislador de Córdoba), Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados; Felipe Michlig, presidente del Senado; Sofía Galnares y Enrique Estévez, ministro de Ambiente y Cambio Climático dieron el balance de los temas analizados y los debates de los próximos meses.
La jornada contó con la participación de legisladores de nueve provincias en forma presencial y de otras tantas en forma virtual que se sumaron al plenario de inicio y a la tarea de comisiones. También estuvo presente durante parte de las deliberaciones el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez.
En la mañana, se realizó el panel "Institucionalidad ambiental en Argentina: la visión del Poder Legislativo y la sociedad civil", en el camino hacia la Semana del Clima de Rosario. Este espacio reunió a legisladores, organizaciones ambientales y referentes del sector energético para analizar avances y desafíos en materia ambiental.
Del panel participaron dirigentes de organizaciones no gubernamentales como Andrés Nápoli, Marcelo Álvarez, Diego Sueiras y Daniela Gomel, con la moderación de Galnares y de Galo.
El acto de apertura tuvo lugar en la Cámara de Diputados y contó con la participación de autoridades provinciales. Allí, el presidente provisional del Senado, Michlig, destacó la importancia del espacio: "un ámbito de cooperación entre las 24 jurisdicciones del país que permite coordinar iniciativas legislativas, compartir buenas prácticas y construir respuestas comunes frente a los desafíos ambientales".
Además, remarcó que la realización en la provincia "reafirma el compromiso con el fortalecimiento del federalismo y la construcción de consensos" y sostuvo que "el desarrollo productivo debe ir de la mano del respeto por el ambiente".
El coordinador general del Parlamento, el catamarqueño Sebastián Navarro, destacó el carácter federal del espacio y la necesidad de consolidar una agenda común con eje en el desarrollo sostenible.
En la misma línea, Galnares señaló que "la agenda ambiental convoca más que nunca a las provincias a debatir y generar acuerdos" y advirtió que las regulaciones "han dejado de ser cláusulas decorativas para convertirse en políticas efectivas".
A su turno, el cordobés Galo puso el foco en el cambio climático y la necesidad de consensuar acciones entre provincias, mientras que el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, afirmó que se trata de "uno de los principales desafíos actuales" que debe abordarse con una mirada integral.
La presidenta de la Cámara de Diputados santafesina, Clara García, valoró el Parlamento como una expresión del federalismo y la necesidad de generar respuestas colectivas frente al cambio climático.
En la sesión formal del Parlamento, se trataron iniciativas vinculadas al financiamiento y proyectos de ley con posibilidad de replicarse en distintas jurisdicciones. Tras un cuarto intermedio, se aprobó una declaración final consensuada.