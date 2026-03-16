Debate legislativo

El Parlamento Federal del Clima sesiona en Santa Fe con agenda ambiental y productiva

El próximo viernes 20 de marzo, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe será sede de la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un espacio que reúne a legisladores de todo el país para coordinar iniciativas y fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado del ambiente y a la construcción de una matriz productiva sostenible.