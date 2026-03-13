Sur de Santa Fe

Galnares impulsa el turismo regional y el Newcom con un encuentro deportivo en Teodelina

La diputada provincial Sofía Galnares junto al intendente de Teodelina Joaquín Poleri, acompañados por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia organizan un Encuentro Zonal de Newcom en el renovado Balneario El Edén.