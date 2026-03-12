La diputada Galnares distingue a Marianela Magnano como "Mujer Santafesina Destacada"

La diputada Sofía Galnares ha postulado a Marianela Magnano, una bombera voluntaria de Sancti Spíritu e integrante de la Brigada Santafesina de la Regional 10 de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, para recibir el reconocimiento como "Mujer Santafesina Destacada”, en el marco de la ceremonia que realiza cada año la Cámara de Diputados, mediante Resolución Nº 825/16, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
“Historias como la de Marianela inspiran y especialmente recuerdan que los valores como la valentía y la vocación de servicio se expresan en mujeres comunes a lo largo y ancho de toda la provincia que todos los días trabajan y protegen a sus comunidades, por eso pensé en ella para darle este reconocimiento público. Esta distinción busca visibilizar ese esfuerzo y agradecer una labor que muchas veces se realiza de manera silenciosa pero con un enorme impacto social”, destacó la diputada Galnares.
Nacida en Berabevú, Marianela, de 32 años de edad, es brigadista forestal certificada por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cuenta con formación como directora de tiro y manejo de medios aéreos. Su trayectoria se destaca por una permanente vocación de servicio y un compromiso sostenido con el cuidado de la comunidad.
La brigadista integra la Brigada Santafesina de la Regional 10 de la Federación de Bomberos Voluntarios.
Entre las intervenciones recientes, en enero de este año, formó parte del contingente de brigadistas santafesinos que colaboró en el combate de los incendios forestales de más de 12.000 hectáreas que afectaron a la provincia de Chubut, donde integró el equipo destinado a tareas de control y mitigación del fuego.
“La distinción busca reconocer su entrega y dedicación en el servicio voluntario, una labor que implica estar disponible las 24 h ante emergencias y situaciones críticas, brindando asistencia y protección a la comunidad. Solamente su familia y sus compañeros del cuartel entienden la magnitud de ir a prestar servicio a un lugar inhóspito, atendiendo emergencias; con compañeros de trabajo desconocidos; viviendo situaciones extremas que ponen en peligro la propia vida y pasando muchas horas incomunicada. Cuando conocí la historia de Marianela, con apenas 32 años, no dudé en postularla como Mujer Santafesina Destacada”, concluyó Galnares.