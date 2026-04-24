El Ejecutivo local de San Carlos Sud continúa consolidando su plan de infraestructura urbana con una nueva cuadra de pavimento sobre calle Independencia, en el tramo comprendido entre San Martín y Carlos Bernard.
Nueva obra de pavimento mejora la conectividad urbana en San Carlos Sud
El Ejecutivo local avanza con pavimento, iluminación y mejoras en espacios públicos. La presidenta Florencia Primo detalló obras y proyectos para 2026.
En diálogo con El Litoral la presidenta comunal, Florencia Primo, destacó que se trata de una obra ejecutada con el esfuerzo conjunto entre la administración local y los vecinos, a través del sistema de contribución por mejora.
“Son obras muy costosas, pero que transforman la localidad, mejoran la calidad de vida y permiten ordenar el crecimiento urbano”, explicó la mandataria, quien remarcó que este tipo de intervenciones se vienen desarrollando de manera sostenida en los últimos años.
En ese sentido, Primo adelantó que el objetivo es continuar ampliando la red de pavimento con nuevas etapas ya proyectadas. La primera fase de 2026 incluyó esta intervención en calle Independencia, mientras que una segunda etapa, más ambiciosa, contempla la ejecución de seis cuadras adicionales.
Este plan podría extenderse entre 2026 y comienzos de 2027, dependiendo de los tiempos de obra y financiamiento.
Alumbrado público: más cobertura y mejor calidad
Otro de los ejes centrales de la gestión es la mejora del alumbrado público. Desde el inicio de su mandato, la administración comunal viene trabajando tanto en la ampliación de la cobertura como en el refuerzo de sectores ya existentes.
Las tareas incluyen la colocación de nuevas columnas en zonas que carecían de iluminación y la incorporación de puntos adicionales en calles donde el servicio resultaba insuficiente. En la más reciente intervención, se realizaron mejoras en calle Independencia, en paralelo con acciones similares en distintos puntos de la localidad.
A esto se suma el recambio integral a tecnología LED, la iluminación de la avenida de Circunvalación y la modernización del sistema en arterias clave como calle San Martín, donde se instalaron artefactos de mayor potencia.
“Nos habíamos planteado este objetivo y lo vamos cumpliendo progresivamente”, señaló Primo.
Inversión en el SUM
En paralelo a las obras urbanas, la comuna avanzó con mejoras en el Salón de Usos Múltiples (SUM), un espacio central para la vida social y cultural de San Carlos Sud. Allí se concretó la instalación de equipos de aire acondicionado frío-calor, una obra largamente esperada.
La inversión incluyó no solo la compra de los equipos, sino también la adecuación eléctrica necesaria para su funcionamiento. Según explicó la presidenta comunal, la decisión se tomó con recursos propios tras no lograr financiamiento externo.
“El SUM es un lugar muy utilizado por talleres, actividades comunales e instituciones. Había épocas del año en las que resultaba incómodo, tanto por el calor en verano como por el frío en invierno”, detalló a El Litoral. Con esta mejora, se busca garantizar mayor confort y ampliar el uso del espacio durante todo el año.
En el plano comunitario, Primo también destacó la realización de una nueva edición del cicloturismo conmemorativo por el 2 de abril. La actividad, organizada junto a agrupaciones locales y excombatientes de Malvinas, propone una forma alternativa de recordar la fecha.
El recorrido une distintas localidades de la región y culmina en la plazoleta 2 de Abril, donde se realiza el cierre con la entonación de la marcha. “Es una manera de mantener viva la memoria con respeto, pero a través de una propuesta distinta a los actos formales”, concluyó.