El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa a paso firme con la ejecución del ramal que conectará a la localidad de San Jerónimo del Sauce con el sistema del Acueducto Desvío Arijón.
El agua potable, cada vez más cerca de San Jerónimo del Sauce
Con la colocación de la cañería del ramal de acueducto y el despliegue de la red de distribución interna con conexiones domiciliarias, se encara la etapa final para conectar la localidad al Acueducto Desvío Arijón.
La obra, que contempla aproximadamente 10 kilómetros de extensión, se encuentra en una fase clave con el despliegue simultáneo de la cañería troncal y la red de distribución domiciliaria.
La inversión, con fondos externos gestionados por la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe), dependiente del Ministerio de Economía, supera los 2.690 millones de pesos.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó la integralidad del proyecto: “Estamos trabajando para que el agua potable sea una realidad definitiva en todo el departamento Las Colonias. Esta intervención en San Jerónimo del Sauce es parte de un esquema mayor donde la ampliación de la planta potabilizadora ya está en su etapa final, lo que permitirá inyectar el caudal necesario para abastecer a nuevas localidades”.
Avances
En ese sentido, la diputada provincial Jimena Senn celebró el inicio de la obra y remarcó la importancia de avanzar con políticas públicas que garanticen derechos esenciales en el interior de la provincia.
“Este es un paso histórico para San Jerónimo del Sauce y para todo el departamento Las Colonias. El acceso al agua potable es una necesidad básica y una deuda pendiente con muchas comunidades que hoy empieza a saldarse con hechos concretos".
"Que el agua del acueducto llegue a cada hogar no solo mejora la calidad de vida, sino que abre nuevas oportunidades de crecimiento, arraigo y futuro para nuestras localidades”, expresó Senn.
Por su parte, el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, valoró el impacto de los trabajos en la comunidad.
"Para nuestro pueblo, ver el avance de las máquinas y la colocación de los tubos es la concreción de un sueño de muchos años. Esta obra no solo mejora la salud y la calidad de vida de nuestras familias, sino que nos da previsibilidad para crecer. Agradecemos al Gobierno Provincial y al ministro Enrico por cumplir con el compromiso de que el acueducto llegue finalmente a San Jerónimo”.
Ingeniería hidráulica y conectividad digital
La obra técnica combina la ingeniería hidráulica con tecnología de monitoreo. Sobre el desarrollo de las tareas, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín, explicó que actualmente nos concentramos en la colocación de la cañería troncal de 110 mm que vincula San Carlos Norte con San Jerónimo del Sauce.
"En paralelo, avanzamos con el tendido del tritubo para fibra óptica a lo largo de todo el ramal. Esta infraestructura es fundamental, ya que nos permitirá el monitoreo remoto del sistema en tiempo real, facilitando la detección de fallas y optimizando la gestión del servicio mediante herramientas digitales de última generación”.
Asimismo, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, brindó detalles sobre la red interna.
Estamos avanzando a buen ritmo con la ejecución de la red de distribución dentro de la localidad, utilizando cañerías de 63 y 75 milímetros. Esto es lo que permitirá que, una vez finalizado el ramal, el agua llegue de manera efectiva a la canilla de cada vecino. No solo estamos trayendo el agua hasta el pueblo, sino que estamos dejando preparada toda la malla urbana para las futuras conexiones domiciliarias”.