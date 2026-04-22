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Cicloturismo en Ramona: la "Ruta de las Culturas" unió pueblos santafesinos

El desafío, desarrollado durante cinco jornadas consecutivas, fue protagonizado por ciclistas del grupo Modo Bike Packing, quienes avanzaron por distintos puntos del territorio santafesino atravesando paisajes rurales, sitios históricos y espacios representativos de la identidad regional.

Ramona recibió a ciclistas de la “Ruta de las Culturas”, una travesía que recorre Santa Fe de este a oesteRamona recibió a ciclistas de la “Ruta de las Culturas”, una travesía que recorre Santa Fe de este a oeste
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La localidad de Ramona fue una de las paradas destacadas de la travesía cicloturística denominada “Ruta de las Culturas”, una propuesta que combinó deporte, turismo y patrimonio a lo largo de 550 kilómetros recorridos de este a oeste de la provincia de Santa Fe.

El desafío, desarrollado durante cinco jornadas consecutivas, fue protagonizado por ciclistas del grupo Modo Bike Packing, quienes avanzaron por distintos puntos del territorio santafesino atravesando paisajes rurales, sitios históricos y espacios representativos de la identidad regional.

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La iniciativa fue organizada por Across Santa Fe, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y la Asociación Visite Castellanos, y tuvo como objetivo promover el cicloturismo como una alternativa de conexión entre localidades, poniendo en valor tanto sus recursos naturales como su riqueza cultural.

Durante su paso por Ramona, los participantes se alojaron y compartieron actividades en emprendimientos privados vinculados al sector turístico, generando un movimiento que impacta directamente en la economía local. Además, visitaron el Complejo Museológico de la localidad, donde pudieron conocer parte de la historia y el patrimonio que caracterizan a la comunidad.

Escala

Tras la escala, la travesía continuó su recorrido por distintas localidades, entre ellas Humberto Primo, Moisés Ville, Rafaela, Esperanza, Monte Vera, la ciudad de Santa Fe y Cayastá, completando así un circuito que integró múltiples destinos en una misma experiencia.

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La “Ruta de las Culturas” se posiciona como una propuesta que trasciende lo deportivo, al fomentar el turismo sustentable y el descubrimiento de identidades locales, consolidando al cicloturismo como una herramienta en crecimiento dentro de la oferta turística provincial.

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