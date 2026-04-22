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Cicloturismo en Ramona: la "Ruta de las Culturas" unió pueblos santafesinos

El desafío, desarrollado durante cinco jornadas consecutivas, fue protagonizado por ciclistas del grupo Modo Bike Packing, quienes avanzaron por distintos puntos del territorio santafesino atravesando paisajes rurales, sitios históricos y espacios representativos de la identidad regional.